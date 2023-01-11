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Крещение в Тюмени: где можно искупаться в проруби

Сегодня, 06:15
Фото: МЧС

В Тюмени для Крещенских купаний подготовят 11 купелей

В Тюмени в этом году для Крещенских купаний подготовят 11 купелей. Традиционно они расположатся на реке Тура, на территории озер Липовое и Андреевское и в Центре закаливания и плавания «АквАйСпорт». Всего в регионе к празднику Крещения обустроят 59 купелей.

Несмотря на то, что до православного праздника еще целая неделя, подготовка к нему уже началась. Сегодня специалисты ГИМС провели замеры льда на реке Тура и озере Липовом. По словам инспекторского отделения Тюмени Центра ГИМС Сергея Каплина, на данный момент толщина льда на реке составляет 45 сантиметров, на озере — порядка 50.

«Одновременно на лёд смогут выйти 100 человек. Накануне купаний будут проведены окончательные замеры льда», — отметил Сергей Каплин.

Ранее «Наш Город»  писал, что в Тюмени в ближайшие дни потеплеет до -8 -9. На следующей неделе синоптики обещают -5 -7. По прогнозам метеорологов, крещенских морозов в этом году в областной столице не будет — 18 и 19 января температура воздуха в Тюмени не опустится ниже -5 -9.

В пятницу, 13, в Тюмени потеплеет до -8
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Крещение#Купели#Православные праздники#Праздники#МЧС
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