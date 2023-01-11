Крещение в Тюмени: где можно искупаться в проруби

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшие дни потеплеет до -8 -9. На следующей неделе синоптики обещают -5 -7. По прогнозам метеорологов, крещенских морозов в этом году в областной столице не будет — 18 и 19 января температура воздуха в Тюмени не опустится ниже -5 -9.