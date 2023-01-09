ТОП-7 привычек людей, хорошо говорящих по-английски

На слух многими людьми информация воспринимается куда как лучше. Большую пользу приносит прослушивание подкастов и радиоэфиров на иностранном языке.
Помимо освоения разговорного формата языка, вы получаете запас новых слов и выражений, которые сможете использовать в дальнейшем. Плюс такого формата — заниматься можно где угодно практически.
Вторая привычка, которую стоит попытаться освоить — это просмотр роликов Ютуб на английском. Выберете тему, которая вам интересна и смотрите видео как можно чаще. Конечно же — если это будут две, три или более вариантов тем, ваш иностранный только улучшится.
Чтение блогов на английском позволит также улучшить разговорный язык, поднимет грамматику на новый уровень, позволит учиться переводить быстрее. Чем больше блогов разных людей будете читать, тем полезнее, но лучше обращаться к ним по очереди. Усвоили один, начинайте читать следующий.
Фильмы, шоу, песни, передачи и так далее на иностранном языке дает возможность окунуться в нужную среду, не выходя из дома. И опять вы повышаете словарный запас, узнаете много вариантов различных речевых оборотов, получаете массу полезной информации. К тому же это очень интересно.
Общение с носителями языка не заменит ничто — благодаря обилию социальных сетей найти собеседника очень просто. Есть масса групп, сообществ, каналов, где собеседники из разных стран ищут с кем можно общаться и учиться.
Многие люди за границей учат русский — вы поможете им, а они помогут вам. Все просто и такой подход сдвигает с мертвой точки даже тех, кто завис в изучении иностранного.
Без курсов аудио и видео далеко не продвинуться в принципе. Все перечисленные выше привычки — это вспомогательные элементы, но без возможности структурированного подхода, изучения английского языка с хорошим русскоязычным преподавателем, который проведет вас от простого к сложному мало что получится.
Изучение нового ежедневно — это одна из главных полезных привычек. Учите каждый день хотя бы по десятку новых слов, осваивайте какие-то темы и так далее. В этом случае будет продвижение на постоянной основе.
Без упорства, ежедневных занятий, повышения своего уровня — выучить иностранный язык просто невозможно. Регулярность, терпение, постоянное движение вперед помогут вам при освоении английского языка.
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