ТОП-7 привычек людей, хорошо говорящих по-английски

Вторая привычка, которую стоит попытаться освоить — это просмотр роликов Ютуб на английском. Выберете тему, которая вам интересна и смотрите видео как можно чаще. Конечно же — если это будут две, три или более вариантов тем, ваш иностранный только улучшится.