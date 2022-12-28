В небольших городах и селах РФ большие проблемы с доступом в интернет

В Западной Сибири доступом к сети обеспечены 98% жителей ЯНАО и 94% домохозяйств в ХМАО. Эти субъекты РФ занимают лидирующие позиции в ТОП-10. Хорошие показатели и в Тюмени, но не в Тюменской области.
В декабре школьники в крупных областных центрах ушли на дистанционное обучение из-за карантина по ОРВИ и гриппу. Но в сельской местности дистант срывается из-за отсутствия доступа к сети. Хорошая работа интернета нужна и для развития телемедицины и других цифровых услуг.
На прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о росте доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ. Между тем, он аккуратно оперировал цифрами за последние 3 года, а не за актуальный период 2022 года (общая доля подключений домохозяйств в РФ увеличилась на 9%).
«Отсутствие доступа к сети – это особенность не только бескрайних просторов Сибири и Дальнего Востока. Данные Росстата показывают, что наименьшая доля домохозяйств без доступа к Интернету находится в Западной части России», - сообщают «Новые известия».
На данный момент Новгородская и Рязанская область в числе самых отстающих регионов по доступу к сети.
В Тюменской области один из самых медленных темпов развития интернета в РФ. С 2014 года к сети подключились ещё 8% домохозяйств.
За неполный прошлый год успели установить и запустить вышки сотовой связи в 1201 малом населённом пункте, но Максут Шадаев в Госдуме ничего не сказал о том, что программу на 2022 год пришлось значительно скорректировать в сторону снижения плана. На УЦН 2.0 в этом году выделили 14 млрд рублей, но поставки оборудования «буксуют».
Пока же сеть появляется примерно российских 1000 деревень в год. В планах правительства в 2030 году обеспечить связью 24 тыс. населённых пунктов.