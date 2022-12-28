В небольших городах и селах РФ большие проблемы с доступом в интернет

За неполный прошлый год успели установить и запустить вышки сотовой связи в 1201 малом населённом пункте, но Максут Шадаев в Госдуме ничего не сказал о том, что программу на 2022 год пришлось значительно скорректировать в сторону снижения плана. На УЦН 2.0 в этом году выделили 14 млрд рублей, но поставки оборудования «буксуют».