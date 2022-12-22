Качественный мобильный интернет рождает новые новогодние традиции – билайн

Среди возрастной категории от 18 до 24 лет зарождается «молодая» праздничная традиция: 20% респондентов данного возраста отметили, что подводят итоги года в социальных сетях. Это почти в два раза больше, чем в возрастной категории 25-35 лет и в 4-5 раз больше, чем в остальных. Почти треть опрошенных этого возраста готовят новые блюда и упаковывает подарки, используя видеоролики в сети в качестве инструкций.