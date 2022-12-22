В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками

В Тюмени нашли пропавшего неделю назад юношу с татуировкой «Анархия»

В Тюмени завершились поиски 21-летнего Данила Тюленева, пропавшего неделю назад. Молодой человек ушел из дома 14 декабря и после этого перестал выходить на связь с близкими. Накануне поисковики сообщили, что тюменец найден и с ним все в порядке.