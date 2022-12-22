В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками

Также в начале этой недели с успехом завершились поиски 42-летнего Олега Орехова. Мужчину нашли за два дня.
До сих пор продолжаются поиски 34-летнего Дениса Золотухина, жителя Вагайского района. Мужчина пропал два года назад — 1 декабря 2020 года. По словам родных, ушел в легкой верхней одежде. Рост 1,75 метра, телосложение среднее, волосы короткие темные. Из особых примет — татуировка на правой кисти в виде цифры 13.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дениса, просят звонить по телефонам: 8 (3452) 79-43-10, 8-932-32-39-911 или 102