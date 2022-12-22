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В Тюмени нашли пропавшего 21-летнего горожанина с татуировками

Сегодня, 05:31
Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

В Тюмени нашли пропавшего неделю назад юношу с татуировкой «Анархия»

В Тюмени завершились поиски 21-летнего Данила Тюленева, пропавшего неделю назад. Молодой человек ушел из дома 14 декабря и после этого перестал выходить на связь с близкими. Накануне поисковики сообщили, что тюменец найден и с ним все в порядке.

Также в начале этой недели с успехом завершились поиски 42-летнего Олега Орехова. Мужчину нашли за два дня.

До сих пор продолжаются поиски 34-летнего Дениса Золотухина, жителя Вагайского района. Мужчина пропал два года назад — 1 декабря 2020 года. По словам родных, ушел в легкой верхней одежде. Рост 1,75 метра, телосложение среднее, волосы короткие темные. Из особых примет — татуировка на правой кисти в виде цифры 13.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дениса, просят звонить по телефонам: 8 (3452) 79-43-10, 8-932-32-39-911 или 102

 

В Тюмени седьмой день ищут пропавшего 21-летнего горожанина
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиски пропавших#Поиск человека#Пропавший без вести
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