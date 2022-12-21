В Тюмени седьмой день ищут пропавшего 21-летнего горожанина

Когда его видели в последний раз, он был одет в куртку темно-зеленого цвета длиной до колен. Рост 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы темные, короткие. Из особых примет — татуировка «304» на шее, «рука держащая змею» и «Анархия» на предплечьях.