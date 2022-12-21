В Тюмени седьмой день ищут пропавшего 21-летнего горожанина

В Тюмени уже неделю продолжаются поиски 21-летнего Данила Тюленева. Молодой человек ушел из дома 14 декабря и после этого перестал выходить на связь с семьей и друзьями.
Когда его видели в последний раз, он был одет в куртку темно-зеленого цвета длиной до колен. Рост 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы темные, короткие. Из особых примет — татуировка «304» на шее, «рука держащая змею» и «Анархия» на предплечьях.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Данила, просят звонить по телефонам: 8 (3452) 79-43-10, 8-932-32-39-911 или 102
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски 42-летнего Олега Орехова. Мужчина пропал 17 декабря. 19 декабря стало известно о том, что он найден и с ним все порядке