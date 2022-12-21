Российская угледобыча считает потери от санкций, но добыча почти не падает

Руководитель медиа центра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев отметил, что в текущем году, еще до вступления в силу эмбарго, поставки российского угля в западном направлении снизились на 18,73%. Поставки на Восток за девять месяцев текущего года, напротив, увеличились (+5%).