Российская угледобыча считает потери от санкций, но добыча почти не падает

Ранее российские компании экспортировали 223, 4 млн тонн угля в год. Крупнейшими импортерами в 2021 году были Китай (53,6 млн тонн) и Европа (50,4 млн тонн). Далее следовали Япония и Южная Корея.
Среди потребителей угля в ЕС самыми крупными были Нидерланды, Украина, Турция, Польша. С 10 августа основной поток идёт через КНР.
Руководитель медиа центра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев отметил, что в текущем году, еще до вступления в силу эмбарго, поставки российского угля в западном направлении снизились на 18,73%. Поставки на Восток за девять месяцев текущего года, напротив, увеличились (+5%).
Весной Китай заметно увеличил импорт угля из России. Из-за поставок с дисконтом российские угольщики совокупно недополучали около 1 мдрд $ каждый месяц.
«Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки, - прим. ред.) при поставке энергетического угля в Китай в зависимости от порта отправления составлял от 2 тыс 347 рублей (порт Усть-Луга) до 4 тыс 776 рублей (Находка) за тонну. При этом FCF при отправлении угля из Усть-Луги вообще был отрицательным», - Сообщил «Новым известиям» Коптев.
Во втором полугодии 2022 года Китай стал сокращать импорт угля из РФ. По данным только за сентябрь поставки сократились на 19%.
Дмитрий Коптев объясняет провал логистическими причинами. «После введения антироссийских санкций спрос на перевозки по Восточному полигону резко вырос (то, что везли из Европы, теперь везут из Азии)».
Уже ближе к зиме дисконт на российский уголь сталь меньше. Экспортные цены, составляли от 110 до 160 долларов за тонну.
«Например, по данным таможенной службы Китая, в октябре поставки в денежном выражении составили $1,074 млрд (в сентябре – $1,049 млрд). И это при сокращении физического объема на 7,6%», - добавил руководитель медиа центра Института развития технологий ТЭК.
Недостаточная пропускная способность Восточного коридора мешает нарастить экспорт угля на Восток. Уже сейчас ведутся работы по увеличению провозной способности до 180 млн тонн (по железной дороге).
Отметим, что за 10 месяцев, по данным Росстата, угледобыча сократилась на 0,6%.