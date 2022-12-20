nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени мужчина снял квартиру и распродал вещи хозяйки

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI

В Тюмени оперативники задержали подозреваемого в квартирной краже

Два телевизора исчезли из квартиры арендодателя из Тюмени. Женщина сдавала жилье, но съемщик перестал выходить на связь, после чего ей пришлось наведаться в квартиру.
Сюжет
Тюмень

После обнаружения пропажи, ущерб которой составил около 25 тысяч рублей, женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции №1.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли сбежавшего мужчину и допросили. Он объяснил, что остро нуждался в деньгах и был безработным. А потому он решил сдать в комиссионный магазин имущество хозяйки.

Один телевизор он продал за пять тысяч рублей. Второй еще находился в машине подозреваемого, его он хотел продать позже.

Угнать за 20 минут: у тоболяка украли автомобиль
Узнать подробнее

В отношении ранее судимого за мошенничество тюменца возбуждено уголовное дело по  части 2 статьи 158 УК РФ — кража.

Ранее «Наш город» рассказывал о мужчине, который попросил на время сотовый телефон  знакомой и сдал его в комиссионный магазин, а также взял кредит 25 000 рублей на имя своей сожительницы, используя её мобильный.

#Алиса Вернер#Кража#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Управление МВД России по ТО#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область#Уголовная ответственность
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
Появились подробности пожара в Кулаково: власти заблокировали проезд пожарным
Вчера, 12:16
Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов
Вчера, 05:54
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
Вчера, 08:11
В Тюмени родители, несогласные с карантином, привели детей в школу
Сегодня, 05:25
В Тюмени на этой неделе откроют ледовый городок и резиденцию Деда Мороза
Сегодня, 03:46