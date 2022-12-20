В Тюмени мужчина снял квартиру и распродал вещи хозяйки

После обнаружения пропажи, ущерб которой составил около 25 тысяч рублей, женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции №1.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли сбежавшего мужчину и допросили. Он объяснил, что остро нуждался в деньгах и был безработным. А потому он решил сдать в комиссионный магазин имущество хозяйки.
Один телевизор он продал за пять тысяч рублей. Второй еще находился в машине подозреваемого, его он хотел продать позже.
В отношении ранее судимого за мошенничество тюменца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража.
Ранее «Наш город» рассказывал о мужчине, который попросил на время сотовый телефон знакомой и сдал его в комиссионный магазин, а также взял кредит 25 000 рублей на имя своей сожительницы, используя её мобильный.