Угнать за 20 минут: у тоболяка украли автомобиль

С заявлением об угоне в отделение полиции обратился местный житель накануне. Он сообщил, что утром прогревал машину и на 20 минут отошел за документами. При этом двигатель автомобиля не заглушил. Однако вернувшись машину он не обнаружил.
Сотрудники полиции оперативно нашли угонщика. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области житель Ялуторовского района украл более 50 коров у односельчан. Мужчину отправили на четыре с половиной года в исправительную колонию.