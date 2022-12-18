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Угнать за 20 минут: у тоболяка украли автомобиль

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI

Угнать за 20 минут: у тоболяка украли машину

30-летний житель Тобольска угнал чужой автомобиль Lada Largus, потому что просто захотел прокатиться на машине. Теперь беспечному водителю грозит лишение свободы до пяти лет.
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Тюмень

С заявлением об угоне в отделение полиции обратился местный житель накануне. Он сообщил, что утром прогревал машину и на 20 минут отошел за документами. При этом двигатель автомобиля не заглушил. Однако вернувшись машину он не обнаружил.

Сотрудники полиции оперативно нашли угонщика. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области житель Ялуторовского района украл более 50 коров у односельчан. Мужчину отправили на четыре с половиной года в исправительную колонию.

Жителя Тюменской области отправили в колонию за кражу коров
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Суд#Тобольск#Общество#Происшествия#Угон автомобиля#Тюменская область#Уголовная ответственность
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