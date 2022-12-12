Тюменец осуждён за кражу денег и имущества у девушек

«Судом установлено, что обвиняемый в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года совершил ряд хищений, чтобы на вырученные деньги сделать ставки в букмекерских конторах и Интернет-казино», — информирует пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Под предлогом оплатить изготовление ювелирного украшения тюменец украл у подруги 35 000 рублей, попросил на время сотовый телефон у другой знакомой и сдал его в комиссионный магазин, а также взял кредит 25 000 рублей на имя своей сожительницы, используя её мобильный.
«Кроме того, злоумышленник украл из комиссионных магазинов сотовые телефоны на общую сумму 237 тыс. рублей и продал их. Причиненный ущерб на общую сумму 339 тыс. рублей возмещен родственниками обвиняемого», — сообщается в областной прокуратуре.
Подсудимому был вынесен приговор в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима.
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