Тюменец осуждён за кражу денег и имущества у девушек

Под предлогом оплатить изготовление ювелирного украшения тюменец украл у подруги 35 000 рублей, попросил на время сотовый телефон у другой знакомой и сдал его в комиссионный магазин, а также взял кредит 25 000 рублей на имя своей сожительницы, используя её мобильный.