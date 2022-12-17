Стали известны подробности пожара в Кулаково

На место происшествия были направлены 10 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС. Огонь удалось потушить лишь спустя три часа.
Общая площадь пожара составила порядка 315 квадратных метров — огонь повредил двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками на площади 300 квадратов и фасад рядом стоящего жилого дома на площади 15 квадратов.
В результате ЧП никто не пострадал. Причины возникновения огня и размер ущерба устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за минувшую неделю было зарегистрировано 45 пожаров, в которых травмы получили семь человек.