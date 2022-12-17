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Стали известны подробности пожара в Кулаково

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI

Под Тюменью сгорел двухэтажный дом площадью 300 квадратов. Видео

Стали известны подробности пожара, произошедшего накануне в деревне Кулаково. По информации МЧС по Тюменской области, вызов о возгорании в двухэтажном доме поступил около восьми часов вечера.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

На место происшествия были направлены 10 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС.  Огонь удалось потушить лишь спустя три часа.

Общая площадь пожара составила порядка 315 квадратных метров — огонь повредил двухэтажный жилой дом с хозяйственными постройками на площади 300 квадратов и фасад рядом стоящего жилого дома на площади 15 квадратов.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины возникновения огня и размер ущерба устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за минувшую неделю было зарегистрировано 45 пожаров, в которых травмы получили семь человек.

Под Тюменью сгорел дом-замок
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#МЧС#Пожар#Тюменская область#Видео
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