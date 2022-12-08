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В Тюмени откроют 1500 платных парковочных мест

Сегодня, 03:34
Фото: 1MI

В Тюмени 2023 году появятся 1500 платных парковочных мест

В 2023 году в Тюмени откроют более 1500 новых платных парковочных мест. На данный момент в областной столице работает 1200 платных парковочных мест. Об этом заявил во время прямой линии глава администрации города Руслан Кухарук.
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Тюмень

По его словам на сегодняшний день в областной столице зарегистрировано около 400 тысяч автомобилей. С каждым годом нагрузка на улично-дорожную сеть возрастает. И если в других частях города проблему пробок можно решить строительством дорожных развязок, то в центральной части данная мера неприменима. Поэтому и создается платное парковочной пространство.

«Введение платного парковочного пространства — это вынужденная мера. Она принята для того, чтобы решить проблему пробок в центральной части города. И мы уже убедились в ее эффективности — платные парковки позволяют решать проблемы с безопасным паркингом и способствуют сокращению дорожно-транспортных происшествий», — отметил Руслан Кухарук.

По его словам, до конца года в Тюмени появится 34 паркомата на более чем 1500 парковочных мест на центральных улицах города, улицах Ямской и Луначарского. Открытие запланировано на 2023 год.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 года администрация Тюмени намерена увеличить в 3,7 раза доходы от работы платных парковок на территории областного центра — до 63,5  миллионов рублей. 2021 году платные парковки принесли в городскую казну около 17 миллионов рублей.

На парковках заработают миллионы
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область#Общество#Экономика#Парковка#Платные парковки#Руслан Кухарук
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