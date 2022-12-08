В Тюмени откроют 1500 платных парковочных мест

По его словам на сегодняшний день в областной столице зарегистрировано около 400 тысяч автомобилей. С каждым годом нагрузка на улично-дорожную сеть возрастает. И если в других частях города проблему пробок можно решить строительством дорожных развязок, то в центральной части данная мера неприменима. Поэтому и создается платное парковочной пространство.