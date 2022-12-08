В Тюмени откроют 1500 платных парковочных мест

По его словам на сегодняшний день в областной столице зарегистрировано около 400 тысяч автомобилей. С каждым годом нагрузка на улично-дорожную сеть возрастает. И если в других частях города проблему пробок можно решить строительством дорожных развязок, то в центральной части данная мера неприменима. Поэтому и создается платное парковочной пространство.
«Введение платного парковочного пространства — это вынужденная мера. Она принята для того, чтобы решить проблему пробок в центральной части города. И мы уже убедились в ее эффективности — платные парковки позволяют решать проблемы с безопасным паркингом и способствуют сокращению дорожно-транспортных происшествий», — отметил Руслан Кухарук.
По его словам, до конца года в Тюмени появится 34 паркомата на более чем 1500 парковочных мест на центральных улицах города, улицах Ямской и Луначарского. Открытие запланировано на 2023 год.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 года администрация Тюмени намерена увеличить в 3,7 раза доходы от работы платных парковок на территории областного центра — до 63,5 миллионов рублей. 2021 году платные парковки принесли в городскую казну около 17 миллионов рублей.