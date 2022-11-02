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На парковках заработают миллионы

2 ноября 07:14
Фото: 1MI

Власти Тюмени планируют заработать на платных парковках более 63 миллионов рублей

Власти Тюмени намерены увеличить в 3,7 раза доходы от работы платных парковок на территории областного центра. В 2023 году от предоставления на платной основе парковочных мест запланированы поступления в городскую казну в размере 63,54 миллионов рублей. В 2024 и 2025 годах – 65,13 миллионов.

Такие данные указаны в проекте бюджета Тюмени, опубликованном на портале правовой информации.

На сегодняшний день в областной столице работают тринадцать платных парковочных зон, рассчитанных на полторы тысяч автомобилей. В 2021 году город заработал на паркингах порядка семнадцати миллионов рублей.

По словам чиновников, в будущем число платных парковок увеличится. Новые зоны организуют на улицах Товарное шоссе, Орджоникидзе, Первомайской, Республики, Свердлова, Герцена, Советской, Осипеко, Ямской, Челюскинцев и других.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 4 по 6 ноября включительно все платные парковочные зоны будут работать бесплатно. Такое решение принято администрация города в связи с Днем народного единства.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Новости тюмени#Парковки#Платные парковки#Бюджет города#Доходы
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