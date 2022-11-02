На парковках заработают миллионы

Власти Тюмени планируют заработать на платных парковках более 63 миллионов рублей

Власти Тюмени намерены увеличить в 3,7 раза доходы от работы платных парковок на территории областного центра. В 2023 году от предоставления на платной основе парковочных мест запланированы поступления в городскую казну в размере 63,54 миллионов рублей. В 2024 и 2025 годах – 65,13 миллионов.