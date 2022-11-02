На парковках заработают миллионы

Такие данные указаны в проекте бюджета Тюмени, опубликованном на портале правовой информации.
На сегодняшний день в областной столице работают тринадцать платных парковочных зон, рассчитанных на полторы тысяч автомобилей. В 2021 году город заработал на паркингах порядка семнадцати миллионов рублей.
По словам чиновников, в будущем число платных парковок увеличится. Новые зоны организуют на улицах Товарное шоссе, Орджоникидзе, Первомайской, Республики, Свердлова, Герцена, Советской, Осипеко, Ямской, Челюскинцев и других.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 4 по 6 ноября включительно все платные парковочные зоны будут работать бесплатно. Такое решение принято администрация города в связи с Днем народного единства.