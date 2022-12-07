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В Тюмени пациентам травматологии приходится делать рентген в соседних больницах

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI

В Тюмени пациентов с переломами гоняют по больницам из-за сломанного рентген-аппарата

Жители Тюмени жалуются на работу Областной взрослой травматологической поликлиники. По словам горожан, из-за неработающего в медицинском учреждении рентген-аппарата, пациентов с переломами, в том числе ног, отправляют на обследования в соседние больницы.
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Тюмень

После этого с результатам людям с травмами приходится идти обратно в травмотологию.

В тюменском департаменте здравоохранения «Нашему Городу» сообщили, что на данный момент в ОКБ № 2 аппарат в рентген-кабинете находится на ремонте. Специалисты прикладывают все усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию.

«Мы стараемся, как можно скорее исправить данную ситуацию и наладить поток пациентов», — отметили в депздраве.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на ремонт поликлиник, приобретение медицинского оборудования, санитарных автомобилей было потрачено более 1 миллиарда рублей.

Тюменцы жалуются на инфекционную больницу
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#Валентина Бурнашева#Общество#Врачи#Больницы#Рентген#Департамент здравоохранения#Тюмень#Жалоба#Тюменская область
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