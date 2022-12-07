В Тюмени пациентам травматологии приходится делать рентген в соседних больницах

После этого с результатам людям с травмами приходится идти обратно в травмотологию.
В тюменском департаменте здравоохранения «Нашему Городу» сообщили, что на данный момент в ОКБ № 2 аппарат в рентген-кабинете находится на ремонте. Специалисты прикладывают все усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию.
«Мы стараемся, как можно скорее исправить данную ситуацию и наладить поток пациентов», — отметили в депздраве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на ремонт поликлиник, приобретение медицинского оборудования, санитарных автомобилей было потрачено более 1 миллиарда рублей.