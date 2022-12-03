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Тюменцы жалуются на инфекционную больницу

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на состояние инфекционной больницы

Лед на окнах, холод и гуляющий ветер в палатах. В таких условиях лечат тюменцев, попавших в инфекционную больницу. Информацию о плачевном состоянии медицинского учреждения опубликовала в сообществе «ЧС Тюмень» жительница Тюмени.
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Тюмень
«Попала в инфекционную больницу с вирусной инфекцией. Скорая доставила быстро, а вот оформление на госпитализацию затянулось на долгие 4 часа. В палатах очень холодно, на окнах лед. По логике в больницу люди ложатся выздоравливать, а по факту зарабатывают дополнительную простуду. Наше правительство строит набережные, бульвары и качели за несколько миллионов, но для своих жителей не может отремонтировать жизненно важные объекты», — посетовала тюменка.

Ранее «Наш Город» писал, что на состояние инфекционной больницы жаловалась Елена Станиславская, тюменский блогер.

Тогда в департаменте здравоохранения пояснили, что ремонтные в медицинском учреждении проводят регулярно, по мере загруженности больницы. Значительное влияние на износостойкость ремонта оказывают частые обработки помещений дезинфицирующими растворами.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Жалобы#Больницы#Департамент здравоохранения#Департамент здравоохранения Тюменской области#Тюменская область
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