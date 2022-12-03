Тюменцы жалуются на инфекционную больницу

«Попала в инфекционную больницу с вирусной инфекцией. Скорая доставила быстро, а вот оформление на госпитализацию затянулось на долгие 4 часа. В палатах очень холодно, на окнах лед. По логике в больницу люди ложатся выздоравливать, а по факту зарабатывают дополнительную простуду. Наше правительство строит набережные, бульвары и качели за несколько миллионов, но для своих жителей не может отремонтировать жизненно важные объекты», — посетовала тюменка.
Ранее «Наш Город» писал, что на состояние инфекционной больницы жаловалась Елена Станиславская, тюменский блогер.
Тогда в департаменте здравоохранения пояснили, что ремонтные в медицинском учреждении проводят регулярно, по мере загруженности больницы. Значительное влияние на износостойкость ремонта оказывают частые обработки помещений дезинфицирующими растворами.