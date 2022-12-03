Тюменцы жалуются на инфекционную больницу

Тюменцы жалуются на состояние инфекционной больницы

Лед на окнах, холод и гуляющий ветер в палатах. В таких условиях лечат тюменцев, попавших в инфекционную больницу. Информацию о плачевном состоянии медицинского учреждения опубликовала в сообществе «ЧС Тюмень» жительница Тюмени.

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