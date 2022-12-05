В Тюмени не хватает сотрудников в сфере производства и обслуживания

Кадровая нехватка сотрудников ощущается на фоне старения населения. Постепенно снижается число соискателей от 18 до 35 лет. Рост вакансий в ноябре по отношению к октябрю 2022 года наблюдается по позициям операторов ЧПУ (+ около 80%), токарей, технологов, электромонтажников, инженеров ПТО. Определённая нехватка кадров наблюдается в медицинской сфере.