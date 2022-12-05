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В Тюмени не хватает сотрудников в сфере производства и обслуживания

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI

В Тюмени увеличивается дефицит работников в сфере производства

В Тюменской области наблюдается недостаток кадров. По данным сайта Зарплата.ру, не хватает рабочих в сфере производства и сервисного обслуживания. При этом у большинства специалистов наблюдается рост оплаты труда.

Кадровая нехватка сотрудников ощущается на фоне старения населения. Постепенно снижается число соискателей от 18 до 35 лет. Рост вакансий в ноябре по отношению к октябрю 2022 года наблюдается по позициям операторов ЧПУ (+ около 80%), токарей, технологов, электромонтажников, инженеров ПТО. Определённая нехватка кадров наблюдается в медицинской сфере.

Вчера «Наш город» сообщал, что Тюменские врачи зарабатывают в среднем околое 100 тысяч рублей в месяц. При этом самая высокая оплата труда у медиков УрФО  на Ямале — 222,8 тысяч рублей.

Тюменские врачи зарабатывают в среднем более 100 тысяч рублей в месяц
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Бюджеты#Деньги#Работа
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