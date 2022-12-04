Тюменские врачи зарабатывают в среднем более 100 тысяч рублей в месяц

По данным Росстата, самые высокие зарплаты у медиков Уральского федерального округа на Ямале — 222,8 тысяч рублей, самые низкие — в Курганской области (76,4 тысячи рублей). В целом по России наиболее высокие доходы имеют врачи Чукотского автономного округа (232 тысяч рублей), самые низкие — в Ингушетии, Кабардино-Балкарской, Карачево-Черкеской Республиках и Северной Осетии — от 49 до 52 тысяч рублей.
Средний медицинский персонал в Тюменской области получает 51,3 тысячи рублей. В среднем по России этот показатель составляет 47,6 тысяч рублей. На Ямале работники среднего медперсонала зарабатывают 119 тысяч рублей в месяц, в Югре — 78,1 тысячу рублей, в Свердловской области — 45,1 тысячу, в Челябинской и Курганской областях — 41,4 и 36,4 тысячи рублей соответственно.
Заработная плата младшего персонала в Тюменской области на 9 тысяч больше среднего показателя по России — 49,7 тысяч рублей. В УрФО самые высокие доходы у медперсонала ЯНАО — 11 тысяч рублей, самые низкие в Курганской области — 31,8 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года значительно выросли цены на сладости и мясные продукты. Рост стоимости на эти товары составил более 20%.