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Тюменские врачи зарабатывают в среднем более 100 тысяч рублей в месяц

Сегодня, 07:47
Фото: 1MI

Тюменские врачи зарабатывают больше своих коллег в России на 6 тысяч рублей

Тюменские медики зарабатывают больше своих российских коллег в среднем почти на 6 тысяч рублей. Размер заработной платы тюменских врачей составляет 101 тысяч рублей. В среднем по России этот показатель равен 95,2 тысяч рублей.
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Тюмень

По данным Росстата, самые высокие зарплаты у медиков Уральского федерального округа  на Ямале — 222,8 тысяч рублей, самые низкие — в Курганской области (76,4 тысячи рублей). В целом по России наиболее высокие доходы имеют врачи Чукотского автономного округа (232 тысяч рублей), самые низкие — в Ингушетии, Кабардино-Балкарской, Карачево-Черкеской Республиках и Северной Осетии — от 49 до 52 тысяч рублей.

Средний медицинский персонал в Тюменской области получает 51,3 тысячи рублей. В среднем по России этот показатель составляет 47,6 тысяч рублей. На Ямале работники среднего медперсонала зарабатывают 119 тысяч рублей в месяц, в Югре — 78,1 тысячу рублей, в Свердловской области — 45,1 тысячу, в Челябинской и Курганской областях — 41,4 и 36,4 тысячи рублей соответственно.

Заработная плата младшего персонала в Тюменской области на 9 тысяч больше среднего показателя по России — 49,7 тысяч рублей. В УрФО самые высокие доходы у медперсонала ЯНАО  — 11 тысяч рублей, самые низкие в Курганской области  — 31,8 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года значительно выросли цены на сладости и мясные продукты. Рост стоимости на эти товары составил более 20%.

 

 

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#Тюмень#Тюменская область#Общество#Экономика#Деньги#Заработная плата#Врачи#Медики#Валентина Бурнашева
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