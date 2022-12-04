Тюменские врачи зарабатывают в среднем более 100 тысяч рублей в месяц

По данным Росстата, самые высокие зарплаты у медиков Уральского федерального округа на Ямале — 222,8 тысяч рублей, самые низкие — в Курганской области (76,4 тысячи рублей). В целом по России наиболее высокие доходы имеют врачи Чукотского автономного округа (232 тысяч рублей), самые низкие — в Ингушетии, Кабардино-Балкарской, Карачево-Черкеской Республиках и Северной Осетии — от 49 до 52 тысяч рублей.