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В Тюменском районе построят поликлинику для пациентов из 12 сёл

Сегодня, 13:35
Фото: 1MI

В селе Каскара Тюменского района завершается строительство большого медучреждения

В селе Каскара Тюменского района скоро появится поликлиника площадью 1375 м². Медицинское оборудование и мебель для неё закуплены из средств регионального бюджета в размере более 20 млн рублей, сообщает областная больница № 19.

В новой поликлинике врачи смогут обслуживать свыше 22 000 больных из 12 населённых пунктов. Она рассчитана более чем на 300 посещений в смену. В медицинском учреждении будут обустроены отделения для взрослых и детей с отдельными входами, кабинеты приёма участковых и других врачей, включая онколога и эндокринолога, а также рентгеновский и маммографический кабинеты.

Строительство поликлиники проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», нацеленного на уменьшение показателей смертности трудоспособных россиян.

Ранее «Наш город» писал, что власти Тюменской области потратили более 1 млрд рублей на ремонт поликлиник в населённых пунктах.

Тюменская область потратила более миллиарда рублей на ремонт поликлиник
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#Елена Чебоксарова#Поликлиника#Пациенты#Каскара#Больные#Расходы#Рентген
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