В Тюменском районе построят поликлинику для пациентов из 12 сёл

В новой поликлинике врачи смогут обслуживать свыше 22 000 больных из 12 населённых пунктов. Она рассчитана более чем на 300 посещений в смену. В медицинском учреждении будут обустроены отделения для взрослых и детей с отдельными входами, кабинеты приёма участковых и других врачей, включая онколога и эндокринолога, а также рентгеновский и маммографический кабинеты.