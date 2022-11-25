Тюменская область потратила более миллиарда рублей на ремонт поликлиник

В Тюменской области направили более миллиарда рублей на ремонт поликлиник

Более миллиарда рублей было направлено в этом году из бюджета Тюменской области на улучшение качества первичной медпомощи в селах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе выступления с ежегодным посланием.

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