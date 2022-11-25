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Тюменская область потратила более миллиарда рублей на ремонт поликлиник

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI

В Тюменской области направили более миллиарда рублей на ремонт поликлиник

Более миллиарда рублей было направлено в этом году из бюджета Тюменской области на улучшение качества первичной медпомощи в селах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе выступления с ежегодным посланием.
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Тюмень

По словам главы региона, в Голышмановском городском округе, Упоровском, Сладковском, Нижнетавдинском, Исетском, Викуловском, Бердюжском, Абатском и Казанском районах на данный момент идут работы по капремонту 12 объектов здравоохранения.

В финальную стадию вышли работы по возведению поликлиники в селе Каскара. В Ишимском и Исетском районах идет замена старых зданием ФАПов на модульные.

Для медицинских учреждений первичного звена в селах приобретено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль.

«Хочу отметить и хорошие результаты нашей модели частно-государственного партнерства. Так, группа компаний „Мать и дитя“ менее чем за полгода построила и ввела в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр „Тюмень-2“, инвестировав в проект около одного миллиарда рублей собственных средств», — подчеркнул Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году отремонтировали более шестисот километров муниципальных и региональных дорог. Было завершено строительство 4 тюменских мостов.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Первая медицинская помощь#Бюджеты
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