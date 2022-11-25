Тюменская область потратила более миллиарда рублей на ремонт поликлиник

По словам главы региона, в Голышмановском городском округе, Упоровском, Сладковском, Нижнетавдинском, Исетском, Викуловском, Бердюжском, Абатском и Казанском районах на данный момент идут работы по капремонту 12 объектов здравоохранения.
В финальную стадию вышли работы по возведению поликлиники в селе Каскара. В Ишимском и Исетском районах идет замена старых зданием ФАПов на модульные.
Для медицинских учреждений первичного звена в селах приобретено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль.
«Хочу отметить и хорошие результаты нашей модели частно-государственного партнерства. Так, группа компаний „Мать и дитя“ менее чем за полгода построила и ввела в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр „Тюмень-2“, инвестировав в проект около одного миллиарда рублей собственных средств», — подчеркнул Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году отремонтировали более шестисот километров муниципальных и региональных дорог. Было завершено строительство 4 тюменских мостов.