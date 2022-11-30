Финансовая ситуация в РФ к концу 2022 года благоприятна

В январе 2023 года проведут индексацию зарплат бюджетников

Владимир Путин 30 ноября заявил, что финансовая ситуация в РФ складывается нормально, сообщает ТАСС. Между тем, пока только 10 регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников.