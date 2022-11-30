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Финансовая ситуация в РФ к концу 2022 года благоприятна

Сегодня, 12:13
Фото: Скрин видео

В январе 2023 года проведут индексацию зарплат бюджетников

Владимир Путин 30 ноября заявил, что финансовая ситуация в РФ складывается нормально, сообщает ТАСС. Между тем, пока только 10 регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников.

Предполагается, что в начале 2023 года зарплата бюджетников может быть проиндексирована.

«Финансовая ситуация в РФ в конце года складывается нормально, благоприятно, и региональные бюджеты тоже выполняются», - отметил президент РФ.

Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью получат дополнительную поддержку.

Ранее «Наш город» сообщал, что федеральный бюджет выделил Тюменской области 200 млн рублей на строительство новых улиц. На выделенные средства были построены новые улицы в ЖК «Нопатрушева», объекты инфраструктуры. 

На строительство новых улиц Тюмени выделили 200 млн рублей из федерального бюджета
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#Александр Мязин#Общество#Экономика#Финансы#Бюджеты#Федеральный бюджет#Дефицит бюджета
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