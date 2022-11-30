Финансовая ситуация в РФ к концу 2022 года благоприятна

Предполагается, что в начале 2023 года зарплата бюджетников может быть проиндексирована.
«Финансовая ситуация в РФ в конце года складывается нормально, благоприятно, и региональные бюджеты тоже выполняются», - отметил президент РФ.
Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью получат дополнительную поддержку.
Ранее «Наш город» сообщал, что федеральный бюджет выделил Тюменской области 200 млн рублей на строительство новых улиц. На выделенные средства были построены новые улицы в ЖК «Нопатрушева», объекты инфраструктуры.