На строительство новых улиц Тюмени выделили 200 млн рублей из федерального бюджета

На выделенные средства были построены новые улицы в ЖК «Нопатрушева», объекты инфраструктуры. В этом году начато строительство улицы Кармацкого в районе Алебашево, которая в будущем соединит улицы Мельникайте и Алебашевскую. Срок строительства — 2022–2023 годы.
На 2023 год запланировано финансирование работ по обустройству улиц в квартале: Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — р. Тура общей протяженностью строительства 1,74 километра
«Оформляя заявку на получение федерального софинансирования, мы указываем, какое количество жилья будет построено на данных территориях. То есть берём на себя обязательства, что новые дороги точно будут востребованы. В рамках соглашения в Тюменской области за три года возведено более 400 тысяч квадратов жилья», — отметил национального проекта начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году будут открыты три новых детских сада в микрорайонах города. Дошкольные учреждения смогут смогут принять более тысячи детей.