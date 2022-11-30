На строительство новых улиц Тюмени выделили 200 млн рублей из федерального бюджета

На выделенные средства были построены новые улицы в ЖК «Нопатрушева», объекты инфраструктуры. В этом году начато строительство улицы Кармацкого в районе Алебашево, которая в будущем соединит улицы Мельникайте и Алебашевскую. Срок строительства — 2022–2023 годы.