Топ-5 судебных дел 2022 года

По словам обвиняемого, было проведено три судебно-биологических экспертизы, две из которых дали отрицательные результаты, а третья — положительный. Экспертизы проводились с нарушением закона о государственной экспертизе.

В день, когда присяжные, наконец, должны были вынести решение по этому делу, оглашение вердикта перенесли. Так повторялось дважды. А позже в социальных сетях распространилась информация о том, что присяжными уже вынесен оправдательный вердикт. Из-за этого судом было принято решение начать рассмотрение дело с нуля.

На первом заседании «нового» рассмотрения было подано два ходатайство — о самоотводе судьи и изменении территориальной подсудности.

Теперь дело будет рассматривать судья в Мосгорсуде. Обвиняемого уже готовят к этапированию.