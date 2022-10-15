«Человек проходит обучение и после обучения ему присваивается воинская специальность. Либо ты умеешь обращаться с гранатометом, либо механик-водитель танка, либо телефонист. И эти специальности не взаимозаменяемые. Чему тебя научили, ты эти задачи и можешь выполнять. И просто так изменить на ходу специальность нельзя. Нужно предварительно пройти переподготовку, чего в Тюменском сборном пункте, где Антон находится, не делается. <…> Нужно писать рапорт в прокуратуру военную, нужно связываться с прессой, озвучивать это безобразие. Потому что это никому не нужно. Понятно, что на сборных пунктах пытаются найти наиболее дефицитные специальности, заполнить дефицитные специальности. То есть стрелки, гранатометчики, то есть те, кто на поле боя находятся, потому что там наибольшие потери. И тыловикам все равно, кем они их заместят», считает Иван Самарин, руководитель Центра юридической и медицинской поддержки призывников «Отсрочки.ру».