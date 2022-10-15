Мама жителя Тюменской области, который уже находится на военном полигоне и распределен в роту, не смотря на бронь и серьезную травму, рассказала, что наличие рук и ног стало для ноябрьских военных определяющим фактором для определения годности мобилизованного.
«Моему сыну, когда его забирали из Ноябрьска, сказали, что в Тюмени будет медкомиссия. А уже в Тюмени, когда приземлился самолет с нашими ноябрьскими ребятами, моего сына привезли на полигон, где ноябрьский военком сказал: „вы хотели медкомиссию? Нифига у вас не выйдет! Руки, ноги есть, значит все годны!“», рассказала «Нашему городу» мама мобилизованного.
После этого для ее сына началась «карусель». Тех ребят, у кого ВУСы подходили — сразу распределили по частям, а у сына этой женщины ВУС — телефонист, которые совсем не подходит под набор, который военным необходимо сформировать.
В таких же условиях оказались ребята с ВУСами, вроде водопроводчиков. Их отправили жить в отдельное место, где ежедневно уговаривали сменить ВУС на стрелка.
«Всякие методы применяли, и по плохому, и по хорошему», продолжает рассказ мама парня.
6 октября утром, устав от бесконечных уговоров, парень написал рапорт на имя начальника ТВВИКУ Дмитрия Евмененко, сообщая ему о своем желании пройти медкомиссию и получить лечение в связи с болями в области спины.
«Да, в части у него сильно заболела спина. Там ставили только обезболивающие уколы»,возмущенно говорит женщина.
А 7 октября военрук сказал группе ребят с неподходящими ВУСами, что нашел им применение. Их всех отправил на базу подготовки под Тюменью.
И за два дня все ребята вдруг стали стрелками.
«Человек проходит обучение и после обучения ему присваивается воинская специальность. Либо ты умеешь обращаться с гранатометом, либо механик-водитель танка, либо телефонист. И эти специальности не взаимозаменяемые. Чему тебя научили, ты эти задачи и можешь выполнять. И просто так изменить на ходу специальность нельзя. Нужно предварительно пройти переподготовку, чего в Тюменском сборном пункте, где Антон находится, не делается. <…> Нужно писать рапорт в прокуратуру военную, нужно связываться с прессой, озвучивать это безобразие. Потому что это никому не нужно. Понятно, что на сборных пунктах пытаются найти наиболее дефицитные специальности, заполнить дефицитные специальности. То есть стрелки, гранатометчики, то есть те, кто на поле боя находятся, потому что там наибольшие потери. И тыловикам все равно, кем они их заместят», считает Иван Самарин, руководитель Центра юридической и медицинской поддержки призывников «Отсрочки.ру».
«Но утром, перед планируемой поездкой, у моего сына отнялась нога. Только тогда местные врачи вызвали скорую»,рассказывает мама мобилизованного.
В тюменской больнице парню сделали рентген, который показал, что у него «что-то вроде защемления нерва». Он попросился у врачей пройти КТ, даже готов был за это заплатить. Но ему в этом было отказано. Согласно условиям ранее подписанного документа, мобилизованного вернули в часть.
«Потом он поехал в ТВВИКУ, где он он добился прохождения КТ. Он прямо им сказал: „я не отказываюсь служить, вылечите меня и я пойду“», говорит женщина.
Тогда ему впервые за все время отдали военный билет и позволили съездить и наконец сделать КТ.
После процедуры врач поставил диагноз — грыжа.
«Она опасна тем, что может привести к параличу ног. Невролог в той больнице написал, что мой сын — „нетрудоспособен“ и ему необходимо исключить физические нагрузки»,сообщает мама мобилизованного.
Мужчина сдержал свое слово и со справкой вернулся в часть. Но до сих пор никакой военно-врачебной комиссии не было проведено.
Сейчас мужчина, имея доказательства серьезных проблем со здоровьем, не знает куда ему с ними обратиться.
Жена мобилизованного привозит ему обезболивающие препараты. И никто пока не знает, когда парня могут отправить в зону боевых действий.
«Будет до этого момента ВВК или нет — непонятно», тяжело вздыхая говорит женщина.
«Я одинокая мать, инвалид по зрению 3 группы. Он мой единственный сын, я инвалид по зрению, я, у сожалению, работать сейчас не могу, потому что сейчас — ничего не вижу. Когда у меня ребенок выучился и пошел работать, я спокойно вышла на пенсию по инвалидности, сын с невесткой помогали. Они поженились год назад, детей у них еще нет, так что внуков у меня даже еще нет, а вместе с этим и надежды на будущее»,говорит мать.
Она уже писала письмо в местную прокуратуру (гражданскую, военной в Ноябрьске — нет). Там ей и сообщили, что ее сын должен был быть забронирован на месте работы, в «Газпром нефти». Но его мобилизовали из-за того, что этой организации военкомат не выдали форму для бронирования.
«Опять все упирается в нашего военкома. Он даже не стал выслушивать нас. Ему надо было „дать цифру“»,вспоминает женщина.
Сам военкомом, на вопрос о формах, ответил, что ему самому их не выдавали.
У женщины заранее была запланирована встреча с мэром Ноябрьска — Алексеем Романовым, который сразу ей сказал, что нужно подавать в суд, причем как можно быстрее.
«Он сказал, что даже юристы мэрии помогут все оформить, не смотря на то, что иск будет на мэрию. И я и мой сын уважаем нашего мэра и нашего губернатора — Артюхова, они хорошие руководители. Почему же получились такие перекосы с мобилизацией?»задается вопросом мама мобилизованного.
Однако местный суд уже вынес несколько решений по аналогичным делам с отказом в возбуждении дела.
Хотя женщине все же удалось добиться рассмотрения дела, в понедельник пройдет первое заседание.
«Наше дело приняли к рассмотрению, и наш мэр написал, что для всех мобилизованных была организована комиссия, что за бронирование отвечает организация и вся вина на ней. Понимаете, какой замкнутый круг?»говорит шокированная женщина.
Мать очень переживает, что в любой момент ее сына с серьезным заболеванием могут отправить в зону военных действий, где ему уже точно вряд ли окажут квалифицированную медицинскую помощь.