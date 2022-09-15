Что на самом деле произошло в суде с делом Виталия Бережного

Защитники Виталия Бережного убеждены, что судье Наталье Жуковой, которая вчера заявила о самоотводе, следовало сделать это раньше, в связи с невозможностью беспристрастно рассматривать дело.
На Жукову было подано множество жалоб в связи с нарушением правовых норм, которые также касаются вопроса «беспристрастности», однако к какому-либо результату они не привели.
А на вчерашнем заседании судья ссылалась на то, что она не может повторно рассматривать дело Бережного и лишь поэтому подает на самоотвод.
«Решение суда не вызвало у меня какого-то особого удивления. Что ещё можно было ожидать, когда присяжных распустили по беспределу. Именно по беспределу, а не по закону.Суд и обвинение, которые поддержали самоотвод, ссылались на часть 5 статьи 348 УПК РФ, как на сопутствующие основания рассмотрения дела в новом составе. Все бы ничего, но абсурдность ситуации заключается в том, что по смыслу этой же статьи была распущена коллегия присяжных»рассказала «Нашему городу» Анастасия Волк, общественный защитник Виталия Бережного.
Стоит отметить, что данной статьей роспуск коллегии присяжных — не предусмотрен, особенно, если присяжные уже приняли присягу. Если заглянуть в УПК и вникнуть в буквальное содержание статьи, то можно обнаружить, что суд принял решение о роспуске в его обратном применении.
«Если председательствующий признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления, то он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного слушания. Это постановление не подлежит обжалованию в апелляционном порядке» — гласит 5 часть статьи 348 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 433-ФЗ).
То есть по факту, суд не согласился с решением присяжных о его невиновности и решил по этому основанию распустить коллегию.
Хотя в прокуратуре многократно сообщали о том, что вердикт присяжных остается для всех загадкой.
«Какой приговор был на самом деле — оправдательный или обвинительный, никто из нас сказать не может, поскольку нас в заседательной комнате вместе с присяжными не было. Поэтому обвинение посчитало, что в данном случае, была нарушена тайна совещательной комнаты. Кто из них распространил эти сведения и насколько они соответствуют действительности, мы тоже сказать не можем. Но мы использовали свое право на ходатайство», Говорил Руфат Биктимеров, первый заместитель прокурора Тюменской области.
Ещё в 2012 году Президиум ВС РФ от 18 января № 366П11ПР, давал об этом однозначное разъяснение, что роспуск коллегии — это итоговое решение, а не промежуточное.
«Более того, для нас самовольно установили запрет обжаловать это постановление, потому что такое решение якобы является промежуточным, а не итоговым, каким в действительности он есть. Видимо, для того, чтобы не „выносить сор из избы“ — неудобно же получится, когда Верховный суд признаёт, что это было незаконно», говорит Анастасия Волк.
Там же указано, что установленный запрет обжалования в части 5 статьи 348 УПК не распространяется на решение о роспуске по иным основаниям, которые законом прямо не предусмотрены — как в данном случае.
«Полагаю, что в силу своих профессиональных знаний, суду и стороне обвинения было известно, что так делать нельзя, но они все равно поступили именно таким образом. Для меня только непонятно, что за привилегия у них такая, что им можно вертеть законом, как они хотят, а для простых смертных он обязателен и требует строго соблюдения?! Причём, абсолютно не гнушаются и считают это нормальным — сначала извратить закон, а потом им же с невозмутимым видом руководствоваться», считает Анастасия.
Напомним, что сторона обвинения подала вчера документ об изменении территориальной подсудности, а значит дело Бережного теперь будут рассматривать в другом регионе.
«Я уверена, что для нас этот спектакль разыграли только для вида, потому что это планировалось заранее и решение по нему уже принято», убеждена адвокат.
Защитники Виталия Бережного считают, что место рассмотрения дела никакой роли не играет. Анастасия Волк говорит, что рассматривать его можно хоть на Марсе. Ведь даже инопланетяне увидят все доказательства полностью, а не удобные для стороны обвинения нарезки.
Также те, кто убежден в невиновности Бережного, опасаются его переезда в другой изолятор, так как в тюменском СИЗО — 4 подсудимый находится в безопасности. Там его окружают люди, которые аналогичным образом уверены в том, что Виталий не имеет отношения к смерти Анастасии Муравьевой.
«И если все перенести, не исключаю, что с ним так же по беспределу расправятся. А в заключении напишут, что „удавился сам“ или „оторвался тромб“. Сильная обида у них на то, что „признание“ то получили, а собранными доказательствами они не подтверждаются. После всех скандальных событий им будет проще, если судить будет некого и чтоб никто не узнал истину»,опасается адвокат.
Представители стороны защиты убеждены, что решение о виновности/невиновности Виталия Бережного уже принято — заключение, по их мнению, будет обвинительным.
Сейчас дело Бережного скорее всего будет рассматриваться в Москве, чем не очень довольны родственники Виталия, которые не смогут себе позволить такую дорогостоящую поездку.
Судьи не смогли довести дело Бережного до конца. Его рассмотрение начнут в другом регионе. А сам Виталий Бережной до 20 декабря будет находится в СИЗО. Если его переведут в другой изолятор, то позже мы можем получить известие о прекращении уголовного дела на основании смерти подсудимого .
Отметим, что до адвоката Елены Шиховой в суде дозвониться не смогли. Известно, что сейчас она находится в отпуске.
А следователи до сих пор не нашли виновных в разглашении вердикта присяжных.
«В дальнейшем мы будем разбираться с правоохранительными органами, была ли нарушена тайна совещательной комнаты. Виновные будут привлечены к ответственности»говорил первый заместитель прокурора Тюменской области.
Однако до сих пор никаких известий о привлечении виновных к ответственности не было. Известно лишь, что уголовное дело завели на «неопределенный круг лиц».
Отметим, что более 1,5 месяца назад «Наш город» направлял запросы во все ведомства, которые могут быть хоть как-то связаны со сливом видеозаписей следственного эксперимента, проводимого с участием Бережного.
Учитывая все ответы, компетентны в этом вопросе лишь московские следователи, однако они стали единственными, кто оставил наши вопросы без ответов.
Мы направили в ведомство повторный запрос.