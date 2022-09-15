Что на самом деле произошло в суде с делом Виталия Бережного

«Полагаю, что в силу своих профессиональных знаний, суду и стороне обвинения было известно, что так делать нельзя, но они все равно поступили именно таким образом. Для меня только непонятно, что за привилегия у них такая, что им можно вертеть законом, как они хотят, а для простых смертных он обязателен и требует строго соблюдения?! Причём, абсолютно не гнушаются и считают это нормальным — сначала извратить закон, а потом им же с невозмутимым видом руководствоваться», считает Анастасия.