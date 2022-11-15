В Тюмени осудили 38-летнюю продавщицу водки, из-за которой скончались 4 человека

38-летняя тюменка осуждена за сбыт поддельного алкоголя. Из-за нее погибли 4 человека

По информации пресс-службы СКР по Тюменской области, в Тюмени суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об отравлении алкоголем 4 горожан. 38-летняя женщина получила 2 года лишения свободы.