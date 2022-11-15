nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени осудили 38-летнюю продавщицу водки, из-за которой скончались 4 человека

15 ноября 13:29
Фото: 1MI

38-летняя тюменка осуждена за сбыт поддельного алкоголя. Из-за нее погибли 4 человека

По информации пресс-службы СКР по Тюменской области, в Тюмени суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об отравлении алкоголем 4 горожан. 38-летняя женщина получила 2 года лишения свободы.

Следователи отмечают, что четверо пострадавших скончались. В составе горячительных напитков был метанол.

«В период времени с 1 января 2021 года по 2 января 2022 года, подсудимая, являясь продавцом продуктового магазина, расположенного по улице Маршала Захарова в городе Тюмени, незаконно приобрела и реализовала не менее двух ящиков алкогольной продукции», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

В сентябре тюменский суд вынес приговор 48-летнему мужчине, который продавал поддельный алкоголь. По данным следствия, это привело к гибели 18 человек.

В Тюмени осудили 48-летнего продавца водки, из-за которого погибли 18 жителей города
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Суды#Алкоголь#Продажа алкоголя#Поставщик алкоголя#Контрафакт
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20