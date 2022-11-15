В Тюмени осудили 38-летнюю продавщицу водки, из-за которой скончались 4 человека

Следователи отмечают, что четверо пострадавших скончались. В составе горячительных напитков был метанол.
«В период времени с 1 января 2021 года по 2 января 2022 года, подсудимая, являясь продавцом продуктового магазина, расположенного по улице Маршала Захарова в городе Тюмени, незаконно приобрела и реализовала не менее двух ящиков алкогольной продукции», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
В сентябре тюменский суд вынес приговор 48-летнему мужчине, который продавал поддельный алкоголь. По данным следствия, это привело к гибели 18 человек.