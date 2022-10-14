«Это не я стрелял»: в Тюмени участковый, подстреливший человека, изменил показания

«Он ничего не сказал мне в день происшествия. Вернулся домой, когда я уже спала, сходил в душ и тоже уснул. Только в день, когда у нас проводили обыск, я узнала, что случилось. Тогда Павел сказал, что хотел подстрелить лису, а это оказался человек»,рассказала суду женщина.