«Это не я стрелял»: в Тюмени участковый, подстреливший человека, изменил показания

Сегодня в зале Тюменского районного суда прошел допрос потерпевшего. Он рассказал, что в январе 2022 года, в день инцидента, он отправился в лес, располагающийся неподалеку от поселка Новотарманск, чтобы подобрать там «закладку».
«Я ходил по лесу с телефоном, на котором был включен фонарик. Но позже заметил, что рядом с лесом остановилась машина, оттуда вышли двое мужчин. Я испугался, выключил фонарик и стал смотреть, что эти двое будут делать. Потом у меня над головой прогремел выстрел»,рассказал на заседании потерпевший.
В материалах дела, по словам пострадавшего, указано, что на месте происшествия проводили замеры, которые показали, что пуля пролетела на 10 сантиметров выше головы истца, в случае, если он стоит в полный рост.
Испугавшись выстрела, мужчина присел. Но следующая пуля все равно попала ему в голову.
«Я не понял, что произошло сначала, все потемнело. Я трогал лицо руками и чувствовал что-то теплое. Но еще не понял характер травмы. Думал, что мне попали куда-то повыше и на глаза просто стекла кровь. А позже, когда я уже не смог никак убрать черноту, окружившую меня, я понял что произошло»,говорил истец.
Мужчину привезли в больницу люди, которых он не знал. Однако они оставили его в приемной и убежали.
«Они сказали, у тебя огнестрел, нам лучше тут с тобой не задерживаться»,продолжал рассказ потерпевший.
К тому моменту, одного глаза у него уже не было в глазнице. Зайдя в кабинет к врачу, он потерял сознание.
Очнулся он уже в палате. Врачи сказали, что мужчине придется ставить протез вместо одного глаза, пуля повредила лицевой нерв, от второго глаза отошла сетчатка, нос провалился внутрь черепа на 6 сантиметров, а на правое ухо он теперь практически не слышит.
Помимо этого, в головном мозге обнаружены осколки, которые достать не получится, а потому пострадавшему придется с этим жить.
Также мужчина перенес операцию на нос, которая прошла не совсем удачно — одна ноздря сейчас не дышит, поэтому его вновь ждет вмешательство хирургов.
«Много денег ушло на лекарства и лечение, я и сейчас продолжаю лечиться. Этот случай также и психологически очень серьезно на меня повлиял, мне трудно об этом говорить», говорил мужчина.
На работу потерпевшего сейчас не берут из-за полученных травм. А потому он просит возместить ему причиненный вред в виде 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Известно, что потерпевший уже получал от Москвина 50 тысяч, которые ему были переведены ему на лечение.
«На первом заседании Москвин свою вину полностью признал. Он говорил, что перепутал мужчину с лисой, а потому дважды стрелял в него. Но сейчас он свою причастность к этому отрицает. Я полагаю, что таким образом он хочет избежать оветственности по уголовному делу», рассказал «Нашему городу» Павел Руснаков, выступающий в этом деле адвокатом потерпевшего.
Изменение показаний, данных бывшим участковым полиции, майором Павлом Москвиным, выглядит особенно необычно, учитывая, что сегодня допросили и его гражданскую жену.
«Он ничего не сказал мне в день происшествия. Вернулся домой, когда я уже спала, сходил в душ и тоже уснул. Только в день, когда у нас проводили обыск, я узнала, что случилось. Тогда Павел сказал, что хотел подстрелить лису, а это оказался человек»,рассказала суду женщина.
Но в суде также выяснилось, что лес, где произошел этот инцидент, не является охотничьими угодьями. У местных он известен тем, что наркоторговцы часто выбирают именно этот массив для того, чтобы спрятать там «закладку».
На этом сегодняшнее заседание завершилось.
Следующее заседание по этому делу пройдет 20 октября. В ходе него планируется допрос Сергея, мужчины, который был вместе с Москвиным в день, когда все произошло.