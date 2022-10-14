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«Это не я стрелял»: в Тюмени участковый, подстреливший человека, изменил показания

14 октября 09:04
Фото: «НашГород»
Сегодня в Тюменском районном суде прошло заседание по делу майора полиции Павла Москвина, по версии следствия, стрелявшего в человека из карабина. Если ранее подсудимый вину признавал, то сейчас стал ее отрицать. Хотя после ЧП он переводил пострадавшему 50 тысяч, также гражданской жене Москвин говорил о содеянном.
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Суд

Пуля вместо «закладки»

Сегодня в зале Тюменского районного суда прошел допрос потерпевшего. Он рассказал, что в январе 2022 года, в день инцидента, он отправился в лес, располагающийся неподалеку от поселка Новотарманск, чтобы подобрать там «закладку».

«Я ходил по лесу с телефоном, на котором был включен фонарик. Но позже заметил, что рядом с лесом остановилась машина, оттуда вышли двое мужчин. Я испугался, выключил фонарик и стал смотреть, что эти двое будут делать. Потом у меня над головой прогремел выстрел»,рассказал на заседании потерпевший.

Потерпевший в Тюменском районном суде.
Фото: «НашГород»

В материалах дела, по словам пострадавшего, указано, что на месте происшествия проводили замеры, которые показали, что пуля пролетела на 10 сантиметров выше головы истца, в случае, если он стоит в полный рост.

Испугавшись выстрела, мужчина присел. Но следующая пуля все равно попала ему в голову.

«Я не понял, что произошло сначала, все потемнело. Я трогал лицо руками и чувствовал что-то теплое. Но еще не понял характер травмы. Думал, что мне попали куда-то повыше и на глаза просто стекла кровь. А позже, когда я уже не смог никак убрать черноту, окружившую меня, я понял что произошло»,говорил истец.

Мужчину привезли в больницу люди, которых он не знал. Однако они оставили его в приемной и убежали.

Вместо глаза — протез, в мозге — осколки

«Они сказали, у тебя огнестрел, нам лучше тут с тобой не задерживаться»,продолжал рассказ потерпевший.

К тому моменту, одного глаза у него уже не было в глазнице. Зайдя в кабинет к врачу, он потерял сознание.

Очнулся он уже в палате. Врачи сказали, что мужчине придется ставить протез вместо одного глаза, пуля повредила лицевой нерв, от второго глаза отошла сетчатка, нос провалился внутрь черепа на 6 сантиметров, а на правое ухо он теперь практически не слышит.

Помимо этого, в головном мозге обнаружены осколки, которые достать не получится, а потому пострадавшему придется с этим жить.

Также мужчина перенес операцию на нос, которая прошла не совсем удачно — одна ноздря сейчас не дышит, поэтому его вновь ждет вмешательство хирургов.

«Много денег ушло на лекарства и лечение, я и сейчас продолжаю лечиться. Этот случай также и психологически очень серьезно на меня повлиял, мне трудно об этом говорить», говорил мужчина.

На работу потерпевшего сейчас не берут из-за полученных травм. А потому он просит возместить ему причиненный вред в виде 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Известно, что потерпевший уже получал от Москвина 50 тысяч, которые ему были переведены ему на лечение.

Передумал, теперь я не виноват

«На первом заседании Москвин свою вину полностью признал. Он говорил, что перепутал мужчину с лисой, а потому дважды стрелял в него. Но сейчас он свою причастность к этому отрицает. Я полагаю, что таким образом он хочет избежать оветственности по уголовному делу», рассказал «Нашему городу» Павел Руснаков, выступающий в этом деле адвокатом потерпевшего.

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Изменение показаний, данных бывшим участковым полиции, майором Павлом Москвиным, выглядит особенно необычно, учитывая, что сегодня допросили и его гражданскую жену.

«Он ничего не сказал мне в день происшествия. Вернулся домой, когда я уже спала, сходил в душ и тоже уснул. Только в день, когда у нас проводили обыск, я узнала, что случилось. Тогда Павел сказал, что хотел подстрелить лису, а это оказался человек»,рассказала суду женщина.

Но в суде также выяснилось, что лес, где произошел этот инцидент, не является охотничьими угодьями. У местных он известен тем, что наркоторговцы часто выбирают именно этот массив для того, чтобы спрятать там «закладку».

На этом сегодняшнее заседание завершилось.

Следующее заседание по этому делу пройдет 20 октября. В ходе него планируется допрос Сергея, мужчины, который был вместе с Москвиным в день, когда все произошло.

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