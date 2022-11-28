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«Дом Н. Л. Панкратьева» снова продается. Его не стали покупать за 52 млн рублей

Сегодня, 15:08
Фото: ГИС торги

Тюменка отказалась выкупать старинный особняк «Дом Н. Л. Панкратьева»

По данным сайта ГИС торги, Степанова Светлана Владимировна отказалась от покупки известного здания в областной столице. «Дом Н. Л. Панкратьева» будут продавать ещё раз. Ранее за него предлагали почти 52 млн рублей.

Общая площадь строения на улице Республики, 29, составляет 552 квадратных метра. «Дом Н. Л. Панкратьева» сдан в эксплуатацию с 1929 года.

«В связи с уклонением победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи конкурс признан не состоявшимся», — сообщается в извещении от 25 ноября на сайте ГИС торги.

Стоит отметить, что здание продают с 29 сентября, тогда начальная стоимость объекта составляла 22 млн рублей. По данным «Нашего города», кадастровая стоимость векового дома составляет около 4,3 млн рублей.

В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Бюджеты#Строительство дома
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