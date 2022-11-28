«Дом Н. Л. Панкратьева» снова продается. Его не стали покупать за 52 млн рублей

Общая площадь строения на улице Республики, 29, составляет 552 квадратных метра. «Дом Н. Л. Панкратьева» сдан в эксплуатацию с 1929 года.
«В связи с уклонением победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи конкурс признан не состоявшимся», — сообщается в извещении от 25 ноября на сайте ГИС торги.
Стоит отметить, что здание продают с 29 сентября, тогда начальная стоимость объекта составляла 22 млн рублей. По данным «Нашего города», кадастровая стоимость векового дома составляет около 4,3 млн рублей.