«Дом Н. Л. Панкратьева» снова продается. Его не стали покупать за 52 млн рублей

Тюменка отказалась выкупать старинный особняк «Дом Н. Л. Панкратьева»

По данным сайта ГИС торги, Степанова Светлана Владимировна отказалась от покупки известного здания в областной столице. «Дом Н. Л. Панкратьева» будут продавать ещё раз. Ранее за него предлагали почти 52 млн рублей.