В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»

Победителем аукциона стала Степанова Светлана Владимировна, она предложила за здание 52 512 000 рублей. Стоит отметить, что кадастровая стоимость объекта – 4,29 млн. Дом выставили на аукцион 26 сентября. Тогда начальная стоимость здания была на 30 млн ниже.