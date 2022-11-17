В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»

Победителем аукциона стала Степанова Светлана Владимировна, она предложила за здание 52 512 000 рублей. Стоит отметить, что кадастровая стоимость объекта – 4,29 млн. Дом выставили на аукцион 26 сентября. Тогда начальная стоимость здания была на 30 млн ниже.
«Дом Н. Л. Панкратьева» построили в 1907 году. Площадь строения 552 квадратных метра, дом признан объектом культурного наследия. По данным администрации Тюмени, недвижимость ввели в эксплуатацию только в 1929 году.
В конце сентября «Наш город» сообщал, что «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева» планируют продать за 22 млн рублей.