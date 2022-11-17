nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»

Вчера, 12:25
Фото: Скрин ГИС торги

За 52 миллиона рублей в Тюмени продали «Дом Н. Л. Панкратьева»

По данным сайта «ГИС торги», в областной столице 16 ноября на аукционе продали «Дом Н. Л. Панкратьева». Здание располагается в центре города на улице Республики, 29, сумма сделки составила 52 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Победителем аукциона стала Степанова Светлана Владимировна, она предложила за здание 52 512 000 рублей. Стоит отметить, что кадастровая стоимость объекта – 4,29 млн. Дом выставили на аукцион 26 сентября. Тогда начальная стоимость здания была на 30 млн ниже.

«Дом Н. Л. Панкратьева» построили в 1907 году. Площадь строения 552 квадратных метра, дом признан объектом культурного наследия. По данным администрации Тюмени, недвижимость ввели в эксплуатацию только в 1929 году. 

В конце сентября «Наш город» сообщал, что «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева» планируют продать за 22 млн рублей.

 

В Тюмени продается здание 1907 года «Дом и магазин Н.Л. Панкратьева»
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Деньги#Строительство и архитектура#Строительство дома#Объекты культурного наследия
Подпишитесь
Партию тюменских заключенных отправляют в зону СВО
Сегодня, 09:28
В Тюмени у ЖК «Олимпия» снова загорелся лакокрасочный цех
Вчера, 22:13
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Вчера, 18:04
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Вчера, 19:08
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Вчера, 16:27
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Вчера, 11:23