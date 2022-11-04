РЭО: За 2 года в Башкирии построят 3 новых объекта по обращению с ТКО

Как сообщает 360tv.ru, финансирование предполагается за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК ”РЭО”. Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, и Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан поговорили о статусе реализации проектов. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы РЭО в Башкирию.
“Обсудили на встрече создание новых перспективных объектов переработки отходов на территории республики. Три инвестпроекта планируется реализовать на основе концессионных соглашений, мощность трех КПО составит 700 тысяч тонн в год по обработке ТКО и около 300 тысяч тонн в год – по утилизации. Это самые крупные перспективные объекты в Башкирии. Объем инвестиций — 9,9 млрд рублей. РЭО готов предоставить финансирование в размере до 95% от объема инвестиций. По всем проектам уже подобраны земельные участки. Строительство объектов планируется на 2023−2024 годы”, – сообщил глава РЭО Буцаев.
Заводы по переработке мусора построят в Краснокамском, Дюртюлинском и Уфимском районах Башкирии. Проекты планируют реализовать на основе концессий. В январе 2023 года предполагается заключить концессионные соглашения. Все объекты при слаженной работе концессионера и органов власти Башкирии могут ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. На объектах концессионных соглашений используют российское оборудование по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Это оборудование поможет полностью обеспечить установленные указом президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 показатели национального проекта "Экология" по обработке 100% и снижению доли захоронения ТКО до 50%.
Реализация данных мероприятий ведется в рамках федерального проекта и национальной инициативы “Экономика замкнутого цикла”. Помимо этого, на встрече Дениса Буцаева с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым было принято решение реализовать на территории субъекта крупный совместный проект по утилизации промышленных, сельскохозяйственных и строительных отходов. Данный проект также направлен на формирование экономики замкнутого цикла в России.