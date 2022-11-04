РЭО: За 2 года в Башкирии построят 3 новых объекта по обращению с ТКО

“Обсудили на встрече создание новых перспективных объектов переработки отходов на территории республики. Три инвестпроекта планируется реализовать на основе концессионных соглашений, мощность трех КПО составит 700 тысяч тонн в год по обработке ТКО и около 300 тысяч тонн в год – по утилизации. Это самые крупные перспективные объекты в Башкирии. Объем инвестиций — 9,9 млрд рублей. РЭО готов предоставить финансирование в размере до 95% от объема инвестиций. По всем проектам уже подобраны земельные участки. Строительство объектов планируется на 2023−2024 годы”, – сообщил глава РЭО Буцаев.