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Онанист за гаражами

2 ноября 09:23
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловались на онаниста-завсегдатая

Тюменцы сообщают о мужчине, который мастурбирует за гаражами на улице Энергетиков, 44/1. Вид на него открывается из окон отделения машиностроения и переработки нефти ТИУ.

Студенты ТИУ сообщают об онанисте, который проворачивает грязные делишки в районе гаражей, расположенных у корпуса ТИУ на улице Энергетиков.

Свидетели возвратно-поступательных движений, совершаемых мужчиной, отмечают, что видят это зрелище уже не в первый раз.

«Никаких сообщений не поступало, сейчас туда наряд отправим — посмотрим», — сообщил «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее мы сообщали о мужчине, который мастурбировал, глядя на припаркованные автомобили. Свидетельница сего действа обратилась в МЧС.

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