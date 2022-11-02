Онанист за гаражами

Студенты ТИУ сообщают об онанисте, который проворачивает грязные делишки в районе гаражей, расположенных у корпуса ТИУ на улице Энергетиков.
Свидетели возвратно-поступательных движений, совершаемых мужчиной, отмечают, что видят это зрелище уже не в первый раз.
«Никаких сообщений не поступало, сейчас туда наряд отправим — посмотрим», — сообщил «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Ранее мы сообщали о мужчине, который мастурбировал, глядя на припаркованные автомобили. Свидетельница сего действа обратилась в МЧС.