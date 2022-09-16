В Тюмени заметили мастурбирующего на машины мужчину

Онаниста заметили в районе Дома Печати. Он обращал на себя внимание вызывающим поведением.
«Он был в чёрной куртке, кричал, махал руками. Когда проходили мимо, думали опорожняет мочевой пузырь, но нет!»,рассказывает тюменка.
По сообщению девушки, мужчина смотрел на проезжающие мимо автомобили и прилюдно мастурбировал. Но никто из очевидцев не стал подходить к нему, опасаясь непредсказуемой реакции.
Позвонить в службу экстренной помощи пришлось в момент, когда этот мужчина взял курс на детскую поликлинику.
«Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются», рассказал «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.