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В Тюмени заметили мастурбирующего на машины мужчину

16 сентября 11:09
Фото: 1Mi
Тюменка в социальных сетях пожаловалась на мужчину, который вчера, около 7 вечера смотрел на машины и совершал возвратно-поступательные движения со своим детородным органом. В тот же день девушка, ставшая очевидцем происходящего, обратилась в 112.
Сюжет
Тюмень

Онаниста заметили в районе Дома Печати. Он обращал на себя внимание вызывающим поведением.

«Он был в чёрной куртке, кричал, махал руками. Когда проходили мимо, думали опорожняет мочевой пузырь, но нет!»,рассказывает тюменка.

По сообщению девушки, мужчина смотрел на проезжающие мимо автомобили и прилюдно мастурбировал. Но никто из очевидцев не стал подходить к нему, опасаясь непредсказуемой реакции.

Позвонить в службу экстренной помощи пришлось в момент, когда этот мужчина взял курс на детскую поликлинику.

«Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются», рассказал «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее «Наш город» об онанисте, которого поймали в Тобольске, в Саду Ермака.

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