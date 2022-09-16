В Тюмени заметили мастурбирующего на машины мужчину

Тюменка в социальных сетях пожаловалась на мужчину, который вчера, около 7 вечера смотрел на машины и совершал возвратно-поступательные движения со своим детородным органом. В тот же день девушка, ставшая очевидцем происходящего, обратилась в 112.

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