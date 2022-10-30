Итоги недели: конец частичной мобилизации, психэкспертиза Мироновой, запах гари

«Причин для назначения экспертизы может быть несколько. Первая: следствие захотело объявить меня неуравновешенной и наконец закрыть вопрос с проверкой по Полю или сказать, что, де, вот, она не пришла на экспертизу, значит, чувствует, что не в себе. Вторая вероятная причина — это суд над Бережным. Возможно, готовились к тому, что меня может вызвать защита, и решили заранее дискредитировать»,объяснила «Нашему Городу» Анастасия Миронова.