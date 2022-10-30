Итоги недели: конец частичной мобилизации, психэкспертиза Мироновой, запах гари

28 октября Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России об окончании частичной мобилизации, которая началась 21 сентября. Он уточнил, что по заданию мобилизовать нужно было 300 тысяч человек, и это задание выполнено.
«Установленное вами задание выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках СВО продолжат укомплектовывать войска только за счет приема добровольцев и контрактников»,доложил Шойгу.
Министр обороны уточнил, что в район специальной военной операции были направлены 82 тысячи человек, из них 41 тысяча человек — в составе подразделений. В учебных центрах и на полигонах находятся 218 тысяч россиян.
Путин отметил то, что в России необходимо модернизировать систему работы военкоматов. Самое главное — подготовка, экипировка и слаживание, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если когда-либо им придется принять участие непосредственно в боевых действиях.
Анастасия Миронова, журналистка и писательница, рассказала о тюменском «французе» Поле Де Женотье, который стал частью версии об убийстве Насти Муравьевой. Сама Миронова писала о том, что обвинения в отношении Бережного могли сфальсифицировать.
Женщине предложили пройти амбулаторную комплексную психиатрическую экспертизу. В постановлении, выписанном еще в марте 2022 года, указано, что экспертиза назначена из-за истории, связанной с Полем Григье Де Женотье.
«Причин для назначения экспертизы может быть несколько. Первая: следствие захотело объявить меня неуравновешенной и наконец закрыть вопрос с проверкой по Полю или сказать, что, де, вот, она не пришла на экспертизу, значит, чувствует, что не в себе. Вторая вероятная причина — это суд над Бережным. Возможно, готовились к тому, что меня может вызвать защита, и решили заранее дискредитировать»,объяснила «Нашему Городу» Анастасия Миронова.
Тюменцы на этой недели вновь начали ощущать неприятный запах гари. Региональные власти объяснили, что причина этому — ландшафтный пожар в Ялуторовском районе, который уже ликвидировали. Кроме того, ветер принес в областную столицу запах гари из Свердловской области, где в Тугулымском районе тлеют торфяники.
Тюменский Роспотребнадзор отобрал пробы атмосферного воздуха, чтобы выяснить, содержатся ли в воздухе вредные вещества. Специалисты проверили пробы на содержание сажи, серы диоксида, взвешенных веществ, азота диоксида, углерода оксида, формальдегида, мелкодисперсных частиц.
Согласно результатам анализа, содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации.