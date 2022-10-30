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В Тюмени снесли несколько десятков незаконных киосков

30 октября 11:18
Фото: 1Mi
Более сорока незаконно-установленных киосков ликвидировали с улиц Тюмени в этом году. Нестационарные торговые точки были убраны из Гилевской рощи, с набережной реки Тура. Такие данные были приведены на заседании городской думы, пишет «Вслух.Ру».
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Тюмень

По словам парламентарием, в 2022 году демонтировали более трех сотен незаконных гаражей, ям погребов во дворах домов.

Всего с начала года в Тюмени выявлено порядка 3,7 тысяч нарушений правил благоустройства. Выписано более 20 миллионов штрафов, из них уже оплачены штрафы на общую сумму 13,7 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на шум от генератора кофейни на колесах, работающей на городской набережной. По словам горожан, мобильный торговый пункт работал незаконно.

#Новости#Административная ответственность#2#Снос киосков#Штрафы#Тюмень#Нарушения#Городская Дума#Киоск#Благоустройство#Валентина Бурнашева#Общество
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