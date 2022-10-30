В Тюмени снесли несколько десятков незаконных киосков

По словам парламентарием, в 2022 году демонтировали более трех сотен незаконных гаражей, ям погребов во дворах домов.
Всего с начала года в Тюмени выявлено порядка 3,7 тысяч нарушений правил благоустройства. Выписано более 20 миллионов штрафов, из них уже оплачены штрафы на общую сумму 13,7 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на шум от генератора кофейни на колесах, работающей на городской набережной. По словам горожан, мобильный торговый пункт работал незаконно.