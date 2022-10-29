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На набережной Тюмени строят открытый каток

29 октября 11:32
Фото: ТГ-канал "Наш город"
На тюменской набережной начались работы по подготовке открытого катка к зимнему сезону. Жители областной столицы заметили сегодня рабочих, ведущих земляные работы напротив здания «Конторы пароходства». Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«Спросили рабочих, что здесь строят, сказали, что каток. Видимо, серьезно подошли к решению, все перерыли, завезли кирпич», сообщили тюменцы.

Ранее на набережной Тюмени в зимний сезон традиционно работали два катка — у моста Влюбленных и около «Конторы пароходства». Со своими коньками вход был свободный. В этом году пока неизвестно, будет ли введена плата за катания.

«Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Народной к 2024 году возведут крытый каток площадью порядка 4 тысяч квадратных метров. Из бюджета на строительные и подготовительные работы выделят более 432 миллионов рублей.

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