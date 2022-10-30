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Тюменские власти объяснили, откуда пришел в город смог

30 октября 10:21
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Тюменские власти пояснили причину возникновения запаха гари в областной столицы. По словам чиновников, смог в город принес южный ветер из Ялуторовского района, в котором накануне бушевал ландшафтный пожар. На данный момент он ликвидирован.

Кроме того, причиной появления неприятного запаха гари стали ландшафтные пожары в Свердловской области. В Тугулымском районе до сих пор тлеет торфяник. Произведена опашка территории — угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, сегодня специалистами ведомства были отобраны пробы атмосферного воздуха в Тюмени на содержание сажи, азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида, мелкодисперсных частиц, формальдегида. Результаты исследования показали, что ПДК находится в норме. Аналогичные данные приводит и сервис IQAir.

Между тем, горожане продолжают жаловаться на неприятный запах в социальных сетях.

«Под Тугулымом торфяники тлеют, под закрытой свалкой. Это точно не запах жженого леса — либо торф, либо мусор», считают тюменцы.

#Новости#Смог#2#Тюменская область#Неприятный запах#Свердловская область#Дым#Ялуторовский район#Лесные пожары#Пожары#Валентина Бурнашева#Общество
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