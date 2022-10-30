Тюменские власти объяснили, откуда пришел в город смог

Кроме того, причиной появления неприятного запаха гари стали ландшафтные пожары в Свердловской области. В Тугулымском районе до сих пор тлеет торфяник. Произведена опашка территории — угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, сегодня специалистами ведомства были отобраны пробы атмосферного воздуха в Тюмени на содержание сажи, азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида, мелкодисперсных частиц, формальдегида. Результаты исследования показали, что ПДК находится в норме. Аналогичные данные приводит и сервис IQAir.
Между тем, горожане продолжают жаловаться на неприятный запах в социальных сетях.
«Под Тугулымом торфяники тлеют, под закрытой свалкой. Это точно не запах жженого леса — либо торф, либо мусор», считают тюменцы.