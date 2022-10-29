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В Тюмени пройдет фестиваль ко Дню народного единства

29 октября 14:51
Фото: 1Mi
В Тюмени состоится фестиваль народного творчества «Россия — это мы». Он будет приурочен к Дню народного единства. Заявки будут приниматься до 2 ноября.
Сюжет
Тюмень

Участники могут выступать совершенно бесплатно. Каждый кандидат по итогам мероприятия получит диплом.

Творческие коллективы могут участвовать по два номера в разных жанрах, а именно: вокально-хоровой, инструментальное исполнение, народная хореография, театр малых форм, оригинальный жанр.

Также зрители могут познакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества. Индивидуальные мастера и коллективы продемонстрируют свое мастерство. А зрители насладятся им.

Ранее «Наш город» писал о том, что 30 октября в Тюмени состоится одно из самых зрелищных событий 2022 года — фестиваль молодежной культуры «Kitsune-con». На него приглашают как тюменцев, так и жителей других городов. Например, приедут гости из Кургана и Екатеринбурга.

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