В Тюмени пройдет фестиваль ко Дню народного единства

Ранее «Наш город» писал о том, что 30 октября в Тюмени состоится одно из самых зрелищных событий 2022 года — фестиваль молодежной культуры «Kitsune-con». На него приглашают как тюменцев, так и жителей других городов. Например, приедут гости из Кургана и Екатеринбурга.