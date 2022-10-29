В Тюмени пройдет фестиваль ко Дню народного единства

Участники могут выступать совершенно бесплатно. Каждый кандидат по итогам мероприятия получит диплом.
Творческие коллективы могут участвовать по два номера в разных жанрах, а именно: вокально-хоровой, инструментальное исполнение, народная хореография, театр малых форм, оригинальный жанр.
Также зрители могут познакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества. Индивидуальные мастера и коллективы продемонстрируют свое мастерство. А зрители насладятся им.
Ранее «Наш город» писал о том, что 30 октября в Тюмени состоится одно из самых зрелищных событий 2022 года — фестиваль молодежной культуры «Kitsune-con». На него приглашают как тюменцев, так и жителей других городов. Например, приедут гости из Кургана и Екатеринбурга.