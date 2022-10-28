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Четырехкратная паралимпийская чемпионка по лыжам: «Хочется летать»

28 октября 17:41
Четырехкратная паралимпийская чемпионка по лыжам из Тюмени Любовь Васильева рассказала о своей удивительной жизни. Героиня проекта #безграничные_возможности2022 заряжает позитивом, а от её истории веет теплом и вдохновением.
  • Люба, скажи что-нибудь в камеру, — просит чемпионку, вышедшую на заслуженный отдых, видеооператор нашего проекта.
  • Какая сегодня хорошая погода. И настроение зашибись! Аж хочется летать. И ветерок приятный, — говорит Любовь Юрьевна, раскрывая свою непосредственную личность.

Сейчас прославленная чемпионка уже не работает. Проводит время с внучками, занимается танцами и рукоделием. По сезону катается на лыжах и коньках. Удивительно, что спорт сопровождает Любовь всю жизнь.

Она занималась легкой и тяжелой атлетикой, работала на заводе. В 1991 году переехала из Кирова в Тюмень, где продолжила занятия спортом. Здесь же у нее образовалась семья. В 2003 году ей предложили заняться лыжами:

«Я всегда занималась спортом, но у меня даже мысли не было выступать на крупных соревнованиях. Просто мне нравилось бегать, заниматься гимнастикой, физическими упражнениями.

Говорила, вы что, у вас такие горки лыжные большие, а я в школе на маленькую горку как заеду, так упаду. А у меня ещё зрение не то, могу и трассу не увидеть. Тренер мне объяснил, что у меня будет лидер, дающий всю информацию: где налево, где направо, спуски, подъемы, каким ходом идти.

Решила ладно, попробую. Заинтриговало и вместе с тем страшновато было. И вот так у меня началась спортивная карьера, хотя я даже не думала, что моя жизнь будет наполнена этим спортом».

Профессиональный спорт ещё больше закалил характер героини, говорит она и продолжает, что из-за этого ей в жизни многое по плечу, хотя добавляет: «По своим возможностям».

После окончания карьеры в профессию тренера Любовь идти не стала, а просто решила держать себя в форме и заниматься любимыми делами.

«У меня всегда были и есть цели. Я шла к ним, учась преодолевать препятствия.

Мне предлагали то, что меня интересовало. Я пробовала, зная, что не все так просто, но сложностей не боялась. Я по характеру упрямая и терпения мне не занимать.

Преодолевать проблемы мне очень помогает позитивный и добрый настрой в мыслях и поступках. Подругам и друзьям тоже не даю сидеть и ныть в жилетку.

Помимо этого скажу, что любое хобби лечит. Это лекарство для души и мыслей. А где хорошие мысли, там и добрые слова, а слова материализуются», — делится прекрасная сибирячка Любовь Васильева.

#Новости#Марина Колодкина#Общество#Видео
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