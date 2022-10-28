Четырехкратная паралимпийская чемпионка по лыжам: «Хочется летать»

Сейчас прославленная чемпионка уже не работает. Проводит время с внучками, занимается танцами и рукоделием. По сезону катается на лыжах и коньках. Удивительно, что спорт сопровождает Любовь всю жизнь.
Она занималась легкой и тяжелой атлетикой, работала на заводе. В 1991 году переехала из Кирова в Тюмень, где продолжила занятия спортом. Здесь же у нее образовалась семья. В 2003 году ей предложили заняться лыжами:
«Я всегда занималась спортом, но у меня даже мысли не было выступать на крупных соревнованиях. Просто мне нравилось бегать, заниматься гимнастикой, физическими упражнениями.
Говорила, вы что, у вас такие горки лыжные большие, а я в школе на маленькую горку как заеду, так упаду. А у меня ещё зрение не то, могу и трассу не увидеть. Тренер мне объяснил, что у меня будет лидер, дающий всю информацию: где налево, где направо, спуски, подъемы, каким ходом идти.
Решила ладно, попробую. Заинтриговало и вместе с тем страшновато было. И вот так у меня началась спортивная карьера, хотя я даже не думала, что моя жизнь будет наполнена этим спортом».
Профессиональный спорт ещё больше закалил характер героини, говорит она и продолжает, что из-за этого ей в жизни многое по плечу, хотя добавляет: «По своим возможностям».
После окончания карьеры в профессию тренера Любовь идти не стала, а просто решила держать себя в форме и заниматься любимыми делами.
«У меня всегда были и есть цели. Я шла к ним, учась преодолевать препятствия.
Мне предлагали то, что меня интересовало. Я пробовала, зная, что не все так просто, но сложностей не боялась. Я по характеру упрямая и терпения мне не занимать.
Преодолевать проблемы мне очень помогает позитивный и добрый настрой в мыслях и поступках. Подругам и друзьям тоже не даю сидеть и ныть в жилетку.
Помимо этого скажу, что любое хобби лечит. Это лекарство для души и мыслей. А где хорошие мысли, там и добрые слова, а слова материализуются», — делится прекрасная сибирячка Любовь Васильева.