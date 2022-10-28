Четырехкратная паралимпийская чемпионка по лыжам: «Хочется летать»

Говорила, вы что, у вас такие горки лыжные большие, а я в школе на маленькую горку как заеду, так упаду. А у меня ещё зрение не то, могу и трассу не увидеть. Тренер мне объяснил, что у меня будет лидер, дающий всю информацию: где налево, где направо, спуски, подъемы, каким ходом идти.