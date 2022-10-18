«Давать прогнозы затруднительно»: рекордный рост цен на недвижимость в Тюмени

Уже на протяжении года специалисты фиксируют рост предложений на первичном рынке недвижимости. Это влияет и на застройщиков — они не отказываются от проектов, а раз за разом регистрируют новые. Только с начала октября текущего года несколько девелоперов уже заявили о старте своих проектов. Но на вторичном рынке подобной тенденции с ростом предложений пока не наблюдается.