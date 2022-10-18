«Давать прогнозы затруднительно»: рекордный рост цен на недвижимость в Тюмени

«За год цены на вторичном рынке выросли на 12%, на первичном — на 15%, и сложилась ситуация, когда на первичном рынке стоимость кв.м выше, чем на вторичном рынке. Во многом большую роль играют ипотечные ставки. Сейчас на первичном рынке достаточно выгодных предложений, по которым можно подобрать комфортный ежемесячный платеж: предложения от застройщиков с рассрочкой, траншевой ипотекой, субсидированной ипотекой до 0,01% годовых, трейд-ин, и даже ипотечный кэшбэк. Застройщики применяют все возможные инструменты для привлечения покупателей»,объяснила «Нашему Городу» руководитель агентства «Адвекс» Наталья Романова.
По словам эксперта из «Адвекса», застройщики не могут снижать цены в рамках проектного финансирования, однако скрытое снижение цены за квадратный метр все же происходит. Этого добиваются благодаря различным купонам на покупку недвижимости, предоставлению скидок и другими способами.
Уже на протяжении года специалисты фиксируют рост предложений на первичном рынке недвижимости. Это влияет и на застройщиков — они не отказываются от проектов, а раз за разом регистрируют новые. Только с начала октября текущего года несколько девелоперов уже заявили о старте своих проектов. Но на вторичном рынке подобной тенденции с ростом предложений пока не наблюдается.
Как заявила сайту nashgorod.ru Наталья Романова, в сфере недвижимости фиксируется снижение покупательского спроса и на «первичке», и на «вторичке». Банки повышают процентные ставки, из-за чего люди откладывают покупку жилья «в долгий ящик». Все это сказывается на покупательской активности.
«В последние 2 месяца по сделкам на вторичном рынке фиксируется максимальный торг, превышающий 6%. Это говорит о тенденции к снижению стоимости жилья. Пока все эти тенденции незначительны и малозаметны. Давать прогнозы в текущей ситуации крайне затруднительно, так как впервые сталкиваемся с подобной экономической ситуацией, и многое будет зависеть от дальнейшего развития событий в нашей экономике»,подчеркнула руководитель агентства недвижимости «Адвекс».
О ценах на недвижимость «Нашему Городу» рассказал и коммерческий директор «ООО СЗ Улей Девелопмент» Андрей Мельников. Как заверил эксперт, строительные материалы подорожали, произошли изменения процентной ставки по льготной ипотеке, но существенных повышений цен на квартиры не произошло. Они до сих пор находятся в рамках рынка.
Поднимать в ближайшее время цены на новостройки компания «ООО СЗ Улей Девелопмент» не планирует. Это связано с тем, что условия по льготным программам не изменились даже после того, как ведущие банки увеличили процентные ставки.
Цены на жилье на уровне рынка также остаются у застройщика «Инко и К». В краткосрочной перспективе изменения цен по новым проектам организация не планирует.
«За 9 месяцев, в среднем, цены выросли до 8% на определённые лоты квартир. Это обусловлено и ростом цен на рынке недвижимости, и финансовыми планами банков, осуществляющих проектное финансирование застройщика. Мы применяем гибкий подход к ценообразованию, важно, чтобы возможности покупателей совпадали с планами застройщика — некоторые квартиры не изменили свой ценовой диапазон за указанный период — 9 месяцев»,сообщила редакции Дарья Чижова, операционный директор группы компаний «Инко и К».
По словам Дарьи Чижовой, у фирмы есть объект — Жилой квартал «Ария», в котором первые очереди домов вводятся в эксплуатацию до конца этого года. И хоть специалисты «Инко и К» понимают, что происходит удорожание стоимости готового жилья, но стараются сохранить ценовой диапазон, чтобы в текущей ситуации покупка квартиры была приемлема для клиента.
«В абсолютном значении изменение цен за 9 месяцев составило от минус 3% до плюс 5% по разным типам объектов, так как на отрицательный рост оказали влияние различные акции, а на повышение — повышение строительной себестоимости»,объяснила редакции руководитель отдела маркетинга компании «Партнер» Юлия Шамшурина.
Холдинг «Партнер» известен тремя проектами в Тюмени — ЖК «Ритмы», «Ожогино» и «Биография». В компании заверили, что изменение ипотечных ставок не отразится на стоимости недвижимости в жилых комплексах, ведь если ставки снизятся, у населения будет больше возможностей улучшить условия проживания, приобрести новое жилье. Если же ставки растут, то проявляется противоположный эффект, и тогда застройщик начинает думать о том, как не только поддержать спрос, но и увеличить его.
Тенденции, появляющиеся на рынке недвижимости, неутешительные. Хоть застройщики и пытаются сдерживать рост цен на жилье, но работать в убыток они не смогут.
Если цены будут расти такими же темпами, то к концу года мы столкнёмся с очередными рекордами роста. Сможет ли остаться спрос на прежнем уровне — актуальный вопрос.