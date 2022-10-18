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В Тюмени подорожала аренда всех квартир

18 октября 06:51
Фото: 1Mi
Отмечается, что данная тенденция характерна для большинства крупных городов. «Наш город» связался с руководителем департамента аренды АН «Сова» Ярославой Шестаковой.
Сюжет
Тюмень

По словам Ярославы, в последнее время наблюдается активное изменение цен на аренду жилья. Так, с начала 2022 года общий прирост цены на съемное жилье составил 10-20%.

«Могу сказать, что „всплеск роста цен“ был перед учебным годом, то есть в период с июля по сентябрь включительно. В октябре цены на съем арендного жилья держатся на том же уровне», сообщает Шестакова.

Специалист отмечает, что особой популярностью всегда пользуются студии и однокомнатные квартиры. На данный вид жилья самый высокий спрос от клиентов.

«Сейчас однокомнатная квартира обойдется от 17 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Также есть интерес и к малосемейкам — от 14 тысяч рублей до 16 тысяч рублей в среднем по городу Тюмени», добавляет эксперт в сфере недвижимости.

Стоит отметить, что ценовая политика зависит от качества выполненного ремонта, новизны застройки, развития инфраструктуры, а также территориального расположения дома в городе.

Ранее «Наш город» писал о том, что за последние месяцы в Тюмени выросли цены на жилье. Стоимость квадратного метра в новостройках в сентябре в Тюмени выросла до 121,9 тысяч рублей. А квадрат вторичного жилья теперь может обойтись тюменцам в 105 тысяч рублей.

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