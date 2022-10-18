В Тюмени подорожала аренда всех квартир

Ранее «Наш город» писал о том, что за последние месяцы в Тюмени выросли цены на жилье. Стоимость квадратного метра в новостройках в сентябре в Тюмени выросла до 121,9 тысяч рублей. А квадрат вторичного жилья теперь может обойтись тюменцам в 105 тысяч рублей.