nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский рынок недвижимости замер. Все больше продавцов предлагают скидки до 30%

29 сентября 13:45
Фото: 1Mi
По данным телеграм-канала Ильдара Хусаинова, в последнее несколько недель рынок недвижимости в Тюменской области и по всей стране замедляется. Общее число клиентов, которые хотят подать новые ипотечные заявки снизилось сразу на четверть.

Много сделок теперь оформляется за наличные.

«Старые сделки еще доделываются, там все в норме, задаточная активность так же высока, распады сделок на обычном уровне, это главное отличие от декабря 2014 и февраля 2022»отметил Ильдар Хусаинов.

По его прогнозам, всё больше людей будут готовы продавать недвижимость со скидкой 30%. Ожидается сокращение спроса на новостройки, всё больше тюменцев интересуются вторичкой и загородной недвижимостью.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продаётся «Дом и магазин Н.Л. Панкратьева» за 22 млн рублей.

Материалы по теме
В Тюмени продается здание 1907 года «Дом и магазин Н.Л. Панкратьева»
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25