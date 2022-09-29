Тюменский рынок недвижимости замер. Все больше продавцов предлагают скидки до 30%

Много сделок теперь оформляется за наличные.
«Старые сделки еще доделываются, там все в норме, задаточная активность так же высока, распады сделок на обычном уровне, это главное отличие от декабря 2014 и февраля 2022»отметил Ильдар Хусаинов.
По его прогнозам, всё больше людей будут готовы продавать недвижимость со скидкой 30%. Ожидается сокращение спроса на новостройки, всё больше тюменцев интересуются вторичкой и загородной недвижимостью.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продаётся «Дом и магазин Н.Л. Панкратьева» за 22 млн рублей.