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В Тюмени продается здание 1907 года «Дом и магазин Н.Л. Панкратьева»

27 сентября 11:08
Фото: скрин ГИС Торги
В исторической части Тюмени продаётся здание «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева», сообщается на сайте torgi.gov.ru. Стоимость объекта 22 млн рублей, новому собственнику достанется нежилое здание на 552 квадратных метра.
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Тюмень

«Объекты недвижимого имущества: нежилое здание (площадь: 552.7 кв.м., кадастровый номер: 72:23:0217001:546), по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, улица Республики, д. 29»сообщается на сайте «ГИС торги».

Здание двухэтажное, его построили примерно 115 лет назад (в 1907 году). Между тем, объект недвижимости является памятником культурного наследия. Новый владелец должен создать проект по его сохранению. Около здания нужно благоустроить территорию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице на Щербакова продаётся офисный центр за 68 млн рублей.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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