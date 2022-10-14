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Тюменские власти купят две квартиры за 15 миллионов рублей

14 октября 05:36
Фото: 1Mi
Тюменские власти объявили аукцион на покупку двух квартир общей стоимостью 15 миллионов 138 тысяч рублей. Согласно документам опубликованным на сайте Госзакупки, недвижимость должна быть расположена в Тюмени — в квартале улиц Окружная дорога — Закалужская — Александра Протозанова — Заполярная — Первооткрывателей.
Сюжет
Тюмень

Площадь квартир — не менее 67 квадратных метров, этаж — не ниже второго. В жилых помещениях должен быть сделан ремонт: стены оклеены обоями или окрашены, на полу — паркет или ламинат, потолок — натяжной или окрашенный.

Заявки от участников закупки будут принимать до 21 октября. Подведение итогов состоится 25 октября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти уже объявляли в начале сентября аукцион по приобретению недвижимости за 18 миллионов рублей. Тогда закупка была признана несостоявшейся — не поступило ни одной заявки.

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