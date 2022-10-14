Тюменские власти купят две квартиры за 15 миллионов рублей

Площадь квартир — не менее 67 квадратных метров, этаж — не ниже второго. В жилых помещениях должен быть сделан ремонт: стены оклеены обоями или окрашены, на полу — паркет или ламинат, потолок — натяжной или окрашенный.
Заявки от участников закупки будут принимать до 21 октября. Подведение итогов состоится 25 октября 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти уже объявляли в начале сентября аукцион по приобретению недвижимости за 18 миллионов рублей. Тогда закупка была признана несостоявшейся — не поступило ни одной заявки.