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В Тобольске власти купят квартиры на 100 млн рублей

20 сентября 12:28
Фото: 1Mi
В Тобольске власти потратят около 100 млн рублей на покупку квартир площадью от 32 до 46 квадратных метров, сообщается на сайте Госзакупки. Стоит отметить, что однокомнатные квартиры оцениваются в 2,14 млн рублей.

Будут проведены аукционы по 10 лотам. Например в закупке № 0167200003422005720 власти выделяют 10,75 млн рублей на покупку 5 однокомнатных квартир площадью от 32 кв.м. Похожие условия выставляются в лотах № 0167200003422005733, № 0167200003422005731 и № 0167200003422005729.

«Жилое помещение с чистовой отделкой, не требующей дополнительного косметического ремонта»сообщается в приложениях №1 в каждой закупке.

В феврале «Наш город» сообщал, что в Тобольске и Ишиме власти покупают двухкомнатные квартиры на 127 млн рублей. Тогда на сайте Госзакупок было опубликовано 12 подобных аукционов.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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