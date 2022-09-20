В Тобольске власти купят квартиры на 100 млн рублей

Будут проведены аукционы по 10 лотам. Например в закупке № 0167200003422005720 власти выделяют 10,75 млн рублей на покупку 5 однокомнатных квартир площадью от 32 кв.м. Похожие условия выставляются в лотах № 0167200003422005733, № 0167200003422005731 и № 0167200003422005729.
«Жилое помещение с чистовой отделкой, не требующей дополнительного косметического ремонта»сообщается в приложениях №1 в каждой закупке.
В феврале «Наш город» сообщал, что в Тобольске и Ишиме власти покупают двухкомнатные квартиры на 127 млн рублей. Тогда на сайте Госзакупок было опубликовано 12 подобных аукционов.