«Один человек погиб, 21 — ранен»: в Тюменской области за выходные произошло 20 ДТП

В минувшие выходные в Тюменской области случилось 20 ДТП. В одном из них погиб человек. Всего в результате ДТП ранены 21 человек, в том числе 3 ребенка. 4 ДТП произошли по вине нетрезвых водителей, 2 ДТП — на федеральных дорогах. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Сюжет Тюмень