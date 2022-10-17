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«Один человек погиб, 21 — ранен»: в Тюменской области за выходные произошло 20 ДТП

17 октября 08:11
Фото: ГИБДД Тюменской области
В минувшие выходные в Тюменской области случилось 20 ДТП. В одном из них погиб человек. Всего в результате ДТП ранены 21 человек, в том числе 3 ребенка. 4 ДТП произошли по вине нетрезвых водителей, 2 ДТП — на федеральных дорогах. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

В Ялуторовске на улице Ермака дети играли у дороги. Вероятнее всего, один из мальчиков случайно толкнул другого на проезжую часть. Он ударился в заднюю дверь проезжающего автомобиля «Ниссан Кашкай». 9-летний мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В Тобольске также произошел несчастный случай в результате ДТП. На улице Полонского накануне вечером на регулируемом пешеходном переходе автомобилем «Лада» был сбит 11-летний школьник. Ребенок получил ушибы.

Ранее «Наш город» писал о том, что накануне вечером в границах улиц Федерации — Локомотивной — Амурской — Интернациональной, напротив дома № 25 на улице Федерации светлый седан врезался в припаркованный Audi TT и поспешно уехал с места аварии. Владелица поврежденного авто сейчас разыскивает злоумышленника.

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