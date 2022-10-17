«Один человек погиб, 21 — ранен»: в Тюменской области за выходные произошло 20 ДТП

В Ялуторовске на улице Ермака дети играли у дороги. Вероятнее всего, один из мальчиков случайно толкнул другого на проезжую часть. Он ударился в заднюю дверь проезжающего автомобиля «Ниссан Кашкай». 9-летний мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.
В Тобольске также произошел несчастный случай в результате ДТП. На улице Полонского накануне вечером на регулируемом пешеходном переходе автомобилем «Лада» был сбит 11-летний школьник. Ребенок получил ушибы.
Ранее «Наш город» писал о том, что накануне вечером в границах улиц Федерации — Локомотивной — Амурской — Интернациональной, напротив дома № 25 на улице Федерации светлый седан врезался в припаркованный Audi TT и поспешно уехал с места аварии. Владелица поврежденного авто сейчас разыскивает злоумышленника.