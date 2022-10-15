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Умер актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида в «Гарри Поттере»

15 октября 12:27
Фото: Википедия
Британский актер Робби Колтрейн, знакомый зрителям по роли лесничего Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, скончался в возрасте 72 лет. Информация об этом появилась накануне в СМИ. О причинах смерти не сообщается.

Свои соболезнования выразили автор книжного цикла о Гарри Поттере Джоан Роулинг и актёры из экранизаций.

По словам Джоан Роулинг, Робби Колтрейн был очень талантливым и уникальным актером. Писательница отметила, что она рада, что у нее была возможность поработать с ним. Аналогичное мнение высказала и исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф.

«Робби был одним из самых смешных людей, которых я встречал, он всегда заставлял нас смеяться, когда мы были детьми. С особой любовью я вспоминаю, как он поддерживал нас во время съёмок „Узника Азкабана“. Это была огромная удача, что мне довелось познакомиться и поработать с ним. Он был потрясающим актёром и замечательным человеком», подчеркнул Дэниел Рэдклифф.

Робби Колтрейн впервые появился на больших экранах в фильме «Преступный репортаж». В картине он исполнил роль водителя лимузина. Но по-настоящему стал известен благодаря сериалу «Комикс». В 1995 году в фильме «Золотой глаз» из серии «Бондианы» он исполнил роль сотрудника КГБ Валентина Жуковского.

На роль одного из главных героев экранизаций книги о Гарри Поттере Робби Колтрейна пригласила Джоан Роулинг. Он сыграл роль лесничего Хагрида во всех частях фильма.

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