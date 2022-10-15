Умер актер Робби Колтрейн, исполнивший роль Хагрида в «Гарри Поттере»

«Робби был одним из самых смешных людей, которых я встречал, он всегда заставлял нас смеяться, когда мы были детьми. С особой любовью я вспоминаю, как он поддерживал нас во время съёмок „Узника Азкабана“. Это была огромная удача, что мне довелось познакомиться и поработать с ним. Он был потрясающим актёром и замечательным человеком», подчеркнул Дэниел Рэдклифф.