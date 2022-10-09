Поехал «развеять тоску»: в Тюменской области поймали нетрезвого бесправника на Оке

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью по вине нетрезвой тюменки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Женщина поехала с детьми из гостей домой и врезалась в ограждение на дороге на улице Федюнинского.