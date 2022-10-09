nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поехал «развеять тоску»: в Тюменской области поймали нетрезвого бесправника на Оке

9 октября 05:32
Фото: ГИБДД Тюменской области
35 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали за сутки инспекторы ГИБДД на тюменских дорогах. Одного из любителей спиртного поймали в Абатском районе. 32-летний водитель Оки отправился в соседнее село с целью развеять тоску.

Алкотестер показал 0,74 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того выяснилось, что у селянина вообще нет водительских прав.

В Ишиме инспекторы ДПС задержали нетрезвую 35-летнюю водительницу Nissan. Женщина рассказала, что накануне вечером употребляла пива. Утром же она поехала на работу.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью по вине нетрезвой тюменки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Женщина поехала с детьми из гостей домой и врезалась в ограждение на дороге на улице Федюнинского.

#Новости#Алкоголь#Нетрезвые водители#ПДД#ГИБДД#Автовладельцы#Безопасность на дорогах#Нарушения ПДД#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25