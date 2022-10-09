Поехал «развеять тоску»: в Тюменской области поймали нетрезвого бесправника на Оке

Алкотестер показал 0,74 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того выяснилось, что у селянина вообще нет водительских прав.
В Ишиме инспекторы ДПС задержали нетрезвую 35-летнюю водительницу Nissan. Женщина рассказала, что накануне вечером употребляла пива. Утром же она поехала на работу.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью по вине нетрезвой тюменки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей. Женщина поехала с детьми из гостей домой и врезалась в ограждение на дороге на улице Федюнинского.