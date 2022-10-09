Александр Моор проверил, как живут мобилизованные тюменцы

«Пообщался с парнями — говорят, что всего хватает, отношения внутри коллектива хорошие. Настрой боевой», сообщил Александр Моор в своем тг-канале.
По словам губернатора, на данный момент бойцы в усиленном режиме занимаются огневой подготовкой. Помощь в проведении учебных занятий оказывают инструкторы областного патриотического центра «Аванпост».
Ранее «Наш Город» писал, что 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации в стране. Всего планируют призвать 300 тысяч человек. Приоритет отдается в первую очередь военнослужащим, имеющим боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.