Александр Моор проверил, как живут мобилизованные тюменцы

Ранее «Наш Город» писал, что 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации в стране. Всего планируют призвать 300 тысяч человек. Приоритет отдается в первую очередь военнослужащим, имеющим боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.