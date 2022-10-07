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В Тюмени во время пожара в частном доме погибли два человека

7 октября 04:59
Фото: МЧС по Тюменской области
Два человека погибли во время пожара в частном доме в тюменском СНТ «Сосёнка-81». Трагедия произошла сегодня около семи часов утра. На место ЧП были направлены пять единиц техники и пятнадцать человек личного состава МЧС.
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Дом

К моменту прибытия пожарных на место происшествия, двухэтажный дом площадью сто квадратных метров был полностью охвачен огнем. В ходе тушения спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

На данный момент выясняются причины возникновения огня. По предварительным данным пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при пользовании печным оборудованием.

Ранее «Наш Город» писал, что 3 октября в одной из тобольских деревень произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Погибла 85-летняя женщина.

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