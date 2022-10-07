В Тюмени во время пожара в частном доме погибли два человека

Два человека погибли во время пожара в частном доме в тюменском СНТ «Сосёнка-81». Трагедия произошла сегодня около семи часов утра. На место ЧП были направлены пять единиц техники и пятнадцать человек личного состава МЧС.

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