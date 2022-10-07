В Тюмени во время пожара в частном доме погибли два человека

К моменту прибытия пожарных на место происшествия, двухэтажный дом площадью сто квадратных метров был полностью охвачен огнем. В ходе тушения спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.
На данный момент выясняются причины возникновения огня. По предварительным данным пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при пользовании печным оборудованием.
Ранее «Наш Город» писал, что 3 октября в одной из тобольских деревень произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Погибла 85-летняя женщина.