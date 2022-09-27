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Региональные власти усилили контроль за военкоматами

27 сентября 18:58
Фото: pxhere.com
В 62 субъектах РФ главы местного самоуправления ввели дополнительные инструменты для недопущения ошибок при вручении повесток в ходе частичной мобилизации. В их числе чат-боты, ускоренные ответы гражданам в соцсетях и тесная работа с военкоматами на местах.

21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации, в связи с проводимой на Украине специальной военной операцией (СВО), была объявлена частичная мобилизация. Через несколько часов после начала мобилизационной кампании в интернете появилась информация об ошибках военкоматов при вручении повесток. К вопросу возвращения ошибочно призванных россиян домой сразу подключились депутаты, СМИ, общественные организации, главы регионов. Об этом пишет newizv.ru.

На данный момент 62 губернатора уже внедрили инструменты для отслеживания подобных инцидентов и помощи тем, кто был мобилизован с нарушением критериев, объявленных Министерством обороны РФ.

Отчеты о проведенной работе на своих страницах в соцсетях разместили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В Санкт-Петербурге был создан чат-бот spb_mob_bot. С помощью этой программы можно узнать подробности о частичной мобилизации. Бот информирует о том, кто подлежит призыву, о социальных гарантиях, предусмотренных для мобилизованных лиц, и предоставляет другие важные сведения. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Аналогичные чат-боты заработали и в других регионах. Также работает федеральный бот: @WeexplainRF_bot.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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