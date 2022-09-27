Региональные власти усилили контроль за военкоматами

В Санкт-Петербурге был создан чат-бот spb_mob_bot. С помощью этой программы можно узнать подробности о частичной мобилизации. Бот информирует о том, кто подлежит призыву, о социальных гарантиях, предусмотренных для мобилизованных лиц, и предоставляет другие важные сведения. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.