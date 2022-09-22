В селе под Тюменью поймали 19-летнего водителя без прав

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме вечером во вторник произошла трагедия на одной из городских улиц. Под колеса автомобиля под управлением 25-летнего водителя попала 83-летняя пенсионерка. Женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась.
Накануне в Ишиме произошла жесткая авария. На пересечении улиц Джамбула и Сибирской столкнулись два автомобиля. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение правил очередности проезда. В результате аварии в больницу с различными травмами попали водитель и пассажирка одной из машин.