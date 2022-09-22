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В селе под Тюменью поймали 19-летнего водителя без прав

22 сентября 05:16
Фото: ГИБДД Тюменской области
19-летнего водителя без прав поймали сегодня ночью в тюменском селе Ембаево инспекторы ГИБДД. Молодой человек катался по поселку со своими приятелями. К счастью, далеко им уехать не удалось — автомобиль отправили на спецстоянку, а на водителя составили административный протокол.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме вечером во вторник произошла трагедия на одной из городских улиц. Под колеса автомобиля под управлением 25-летнего водителя попала 83-летняя пенсионерка. Женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась.

Накануне в Ишиме произошла жесткая авария. На пересечении улиц Джамбула и Сибирской столкнулись два автомобиля. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение правил очередности проезда. В результате аварии в больницу с различными травмами попали водитель и пассажирка одной из машин.

#Новости#ДТП#Водительские права#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюменская область#Инспекторы гибдд#Водители#Валентина Бурнашева#Общество
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